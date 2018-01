PILTUUDIS: Sörve aabitsad jõudsid Salme kooli

Eile andis Sörvemaa pärimuse selts Salme põhikoolile ja õpilastele üle kauaoodatud “Sörve aabitsad”.



Raamatu said 39 algklassi last, 19 õpetajat-abilist ja 15 eksemplari anti ka kooli raamatukogusse. Fotol süvenevad uue aabitsa pildi- ja tekstimaterjali I klassi õpilased (vasakult) Mathias Kukk ning Victoria ja Merilin Kippak.

Kooli algklasside õpetaja ja huvijuht Meriliis Oder ütles, et hetkel ei ole teada, kas uue aabitsa kasutamiseks tuleb ka eraldi tund. “Mõtteid on olnud erinevaid. Soov on täiustada meie kooli õppekava üldosa küll omanäolisemaks ja piirkondlikumaks,” märkis ta. Aabitsat saavad õpetajad esialgu kasutada vastavalt oma soovile. 3. klass hakkab seda aeg-ajalt kasutama eesti keele tunnis. Juba eile anti neile koduseks tööks üks pala läbi lugeda ja jutustada.