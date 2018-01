“Prooviabielu” saatega tuntust kogunud saarepiiga Liisa Kuusmaa sattus kaklusesse ja peksti läbi pärast seda, kui ta ise tüli noris.

Läinud aasta märtsikuus sattus inimestele tõsielusaatest “Prooviabielu” tuntud Liisa Kuusmaa Tallinnas Tammsaare teel asuvas Statoili bensiinijaamas konflikti, mis päädis peksmise ja kohtuga.

Pärast napsutamist sõitis Liisa taksoga tanklasse, et enne kojuminekut burger tellida. Seda oodates sattus ta sõnasõtta vene keelt kõnelevate naistega, kes tanklamüüjalt ülbe alatooniga vene keeles sigarette küsisid.

Liisa rääkis politseile, et palus naistel teenindajaga eesti keeles rääkida, mille peale naised vihastasid ja talle kallale tungisid.

Kanal 2 saade “Krimi” näitas tol ööl juhtunust videosalvestist, millest selgub, et sõnalise konflikti algatas Liisa, öeldes naistele, et need teenindajaga eesti keeles räägiksid, ja sõimas neid “sibulateks”.

“Mis sa karjud? Räägi eesti keeles! Me elame Eestis, siin peab eesti keeles rääkima, mitte vene keeles. Mingi sibul oled vä? K*radi sibul, r**sk!” oli Liisa tekst.

Selle sõimu peale astus üks naistest Liisale lähemale ning videost oli näha, kuidas Liisa tema poole tulnud naist esimesena tõukas. Siis algaski kaklus, kus Liisa sai löögi näkku ja kaklusesse sekkus “tõsielu-staari” sõidutanud taksojuht.

Viimasel tuli end peagi kaitsta mehe eest, kelle oli appi kutsunud teine venelanna, ning vägivallatsemine jätkus, kuni Liisa, keda parajasti juukseid pidi tanklast välja tiriti, meeleheitlikult appi karjus.

Tanklamüüja kutsus politsei ja lukustas end koos Liisaga politsei saabumiseni tankla tagaruumi. Õues kõlasid ka lasud, kui taksojuht enda kaitseks gaasirelvast hoiatuslaske tegi.

Tänaseks on asi jõudnud lõpplahenduseni ning Liisa peksjad on oma karistuse kätte saanud. 30-aastasele Svetlanale mõisteti 10 kuu pikkune tingimisi vangistus ja 38-aastane Andrei sai liitkaristusena mitme teo eest aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse.

Katkise jope eest tuli peksjatel välja käia üle 70 euro.