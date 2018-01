Riigikogu opositsioon heitis majandusminister Kadri Simsoni umbusaldusavalduses talle ette ka erakonnakaaslasele kuuluva Mõntu erasadama toetamist riigieelarvest.



“Ei ole majanduslikku põhjendust raha kulutamisel erakonnakaaslase erasadamasse, millel puudub tasuvusanalüüs riigi ja isegi ärilisest seisukohast ning kummaline on sellise asja lülitamine riigieelarvesse eraldi reaga,” seisab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Reformierakonna ja Vabaerakonna fraktsiooni avalduses.

Keskerakondlasele Mihkel Undrestile kuuluvale Mõntu sadamale otse riigieelarvest 400 000 euro süvendustoetuse andmine oli vaid üks detail Simsonile etteheidetud probleemidest. “Ta ei lähtu oma otsustes Eesti majanduse, vaid erakondlikust ja perekondlikust huvist ega põhjenda oma valikuid majandusala ministrile kohasel viisil,” ütlevad opositsioonierakonnad, kelle väitel on ministri otsesel osalusel siseinfo kasutamise ja toetuste tingimustega manipuleerimisega saanud hüvesid tema erakonnakaaslased, ta lähedased ja kaudselt ta ise. Jutt käib sigade tõuaretustoetusest, mille kasusaaja on ministri elukaaslane. Opositsioon taunib ka majanduslike kaalutluste asemel parteilist lähtumist transpordipoliitikas. “Tasuta bussiveo plaani ei toeta ekspertiis ega isegi koalitsioonikaaslased, mille Kadri Simson on lubanud ületada ainuisikuliselt, ministri käskkirjaga,” seisab avalduses.

Kadri Simsoni umbusaldusavaldus kukkus eile napilt läbi, selle poolt oli 44, vastu 49 saadikut.

Minister andis enne hääletust selgitusi umbusaldusavalduses toodud etteheidete kohta ja põhjendas vastuvõetud otsuseid ning vastas saadikute esitatud küsimustele. Arto Aasa (RE) arvates ei olnud ministri selgitused veenvad ja ta heitis ministrile ette vastuvõetud otsuste puhul põhjendatuse puudumist.

Artur Talvik (EVA) heitis ette omade toetamist ja omade huvide esileseadmist. Jaanus Karilaid (KE) ütles, et umb-usaldusavaldusel pole jõudu taga ja see on põhjendamatult kokku traageldatud.

Mart Helme (EKRE) sõnul oli ministri vastustes tunda propagandalaviini. Ta heitis ette maksumaksja rahadega eksperimenteerimist. Helme arvates on valitsuse usalduskrediit läbi saamas.