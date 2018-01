Valla 2018. aasta eelarve projektis on 51. Saaremaa rallile ühekordse toetusena ette nähtud 50 000 eurot.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et seni, kuni vallavolikogu pole eelarvet kinnitanud, antakse ralli korraldajatele toetuse osas kindlus läbi valitsuse reservi.

“Viimast varianti kasutame vaid erandkorras, st juhul, kui volikogu Saaremaa suurimat hooajavälist üritust toetada ei soovi,” märkis ta.

Saaremaale oluline



Madis Kallase sõnul on lisaks tulule, mida ralliga seotud külalised meie majanduse jaoks toovad, tegu ka Saaremaa turundamise seisukohast äärmiselt olulise üritusega.

“Kindlasti ei saa valla juhid leppida Saaremaa ralli pika traditsiooni katkemise võimalusega. Meie kohustus on ralli jätkumist igakülgselt toetada ja eriti nüüd, kus Saaremaa suurimaks saadikuks maailmas on saanud Ott Tänak,” lisas vallavanem.

Kas selline rahaeraldus loob pretsedendi ja ka teised ürituste korraldajad tahavad tulevikus sellist toetust saada? Madis Kallas vastas, et sellised otsused sünnivad konkreetsete ürituste ja tegevuste põhjal ning vallavalitsus ei välista, et sarnaseid ühekordseid toetusi tuleb ka edaspidi.

Vallavalitsus tahab raha sihipärase kasutamise kontrollimiseks korraldustoimkonda ühte kohta. Praegu nähakse sellel positsioonil volikogu aseesimeest Aivar Aru.

Kuna vallavalitsus loodab, et volikogu seda otsust toetab, siis on ralli küsimuses volikogu-poolne kontaktisik Aivar Aru ja valitsuse poolt Madis Kallas.

Avaliku raha kasutus



“Kui MTÜ-le Saaremaa Ralli see sobib, siis olen valmis nendega läbi rääkima,” kinnitas Aivar Aru, kes ei ole MTÜ esindajatega veel kohtunud ja nende esitlust näinud. Seepärast on tema sõnul kõik need asjad praegu alles algusjärgus.

“Kuna tegu on avaliku rahaga, siis peab olema selge, kuhu ja milleks seda kulutatakse. Valla roll pole ainult rahastamises, seal on ka kooskõlastamised teede sulgemise ja korrastamisega ning need asjad käivad kõik käsikäes. Kuna summa on suur, siis on välja käidud mõte, et keegi võiks valla esindusest ralli korraldajate hulgas kohal olla,” rääkis Aru.

Saaremaa Ralli direktor Villi Pihl ütles, et esialgne kokkulepe vallaga on olemas ja nüüd jääb üle veel oodata, et ka volikogu selle raha eraldamise heaks kiidab.

“See summa on meile suureks abiks ja koguni 1/4 eelarvest,” lausus ta. “Oleme ralli nimel juba päris palju tööd teinud ja esimesed ideed on paika saanud. Vaatame need veel kord üle ja hakkame muudkui tegema.”

51. Saaremaa rallit sõidetakse 12. ja 13. oktoobril.