Tasuta ühistransport maakonnaliinidel hanke tingimusi ei muuda

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtiveksperdi Mika Männiku sõnul ei muuda maakonnaliinidel tasuta ühistranspordile üleminek bussiveo riigihanke korraldamise põhimõtteid. Pussifirmade sissetulek jääb endiselt sõltuma liinikilomeetri hinnast.



“Hetkel ei ole kavas riigihanke korraldamise põhimõtteid muuta. Jätkuvalt küsime hangetel liinikilomeetri hinda, mis on vedajale makstava tasu arvestamise aluseks, kuna liinikilomeetri hind ehk vedaja kulu ei sõltu sellest, kui palju sõitjaid on bussis,” ütles Männik BNS-ile.

Seoses maakonnaliinidel tasuta ühistranspordile üleminekuga alates käesoleva aasta 1. juulist vahetub bussivedude kulude katteallikas. “Lepingute muudatuste sisuks on, et sõitjate käest enam sõidu eest tasu ei võeta ja kaduv piletitulu kaetakse riigi poolt, sihtotstarbelisest ühistranspordi toetusest. Teisisõnu jäävad vedajate sissetulekud täpselt samasuguseks kui praegu. Vahe on üksnes selles, et vahetub kulude katteallikas. Piletitulu asemel saab selleks olema toetus,” rääkis Männik.

Seejuures tekib maakonnaliinidel sõitjatel edaspidi valideerimiskohustus.

Tasuta ühistransport maakonnaliinidel jõustatakse 2018. aasta 1. juulil.