Täna hommikul veidi enne kaheksat Kuressaare linna erinevaid piirkondi tabanud voolukatkestuse tulemusena otsustati Kuressaare Gümnaasiumis koolipäev ära jätta. Taskulampide valgel pidid lapsed koolis olema ka Saaremaa Ühisgümnaasiumis, kuid seal tuli elekter tagasi täpselt esimese tunni alguseks.

KG õppealajuhataja Maidu Varik ütles, et laste kojusaatmise otsus võeti vastu kuna ilma vooluta ei saa lapsed koolis ka näiteks süüa. Lisaks õpilastele soovitati koju minna ka töötajatel.

Elektrilevi pressiesindaja Peeter Liik ütles Saarte Häälele, et tegemist oli Sikassaare alajaamas sees olnud lühisega, mis viis elektrivarustuse linna põhjapoolsest osast. Lühise põhjus on täpsustamisel. Kell 8.40 ütles Liik, et poole tunni jooksul peaks kõikjal jälle vool tagasi olema. Kell 9.15 KG-s siiski veel voolu ei olnud ning prognos tagasi saamiseks lükati tund edasi.

Voolukatkestus mõjutas ka Kuressaare Soojuse tööd. Linnale sooja andev firma oli vooluta ligikaugu 45 minutit. Ettevõtte juhatuse liige Jaan Mehik ütles, et õnneks midagi hullu ei juhtunud ning tarbijat see väga ka vast ei mõjutanud.