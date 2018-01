80 aastat tagasi sai linn vapi ja lipu

12. jaanuaril 1938 kinnitas Kuressaare volikogu linna lipu ja vapi, millega lõppes üsna pikka aega kestnud arutelu oluliste sümbolite üle.

Kuressaare sai linnaõigused 1563. aastal. Sel puhul kinkis Taani kuninga Frederiku vend hertsog Magnus linnale esimese vapi, mis kahjuks säilinud ei ole. Kingitud vapp oli Saare-Lääne piiskopkonna vapp. Kuna see piiskopkond oli pühendatud apostel Johannesele, oli vapil Johannese sümbol – kotkas.

12. jaanuaril 1938 kinnitatud vapikavandil oli sinisel kilbil hõbedane loss kahe torniga, mille vasakpoolne torn on kaetud kuldse koonusekujulise katusega. Lossi ees lahtisel ülestõstetud võrestikuga väraval on hõbevalge kotkas, kes toetub kuldsele lindile, millel on tähed I (n) P (rincipo) E (rat) V (erbum) ehk “Alguses oli sõna” – Johannese evangeeliumi 1. peatüki 1. salmi algus.

Lipp kavandati sinimustvalge, kusjuures keskmine sinine laid on kaks korda nii lai kui valge. Ühtlasi avaldas linnavolikogu soovi, et linna lipu sinisele laiule lubatakse monteerida linna vapp.

Uue Kuressaare vapi on joonistanud Endla Tuutma linna esimese suure pitsati (asub Saaremaa muuseumis) jäljendi alusel, kotka joonise eeskujuks on kotkas piiskopilinnuses asuva piiskopi eluruumi kaminalt (18. saj).