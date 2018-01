Kaabli otsamuhvi purunemise tõttu Kuressaare linna Prootoni alajaamas said sajad õpilased koolist vaba päeva.



Elektrilevi andmeil jäi Kalevi tänaval veidi enne kella 8 juhtunud õnnetuse tõttu kuni kaheks tunniks vooluta 2000 klienti. Kuressaare gümnaasium jättis koolipäeva sootuks ära. Kuressaare Veevärk peab aga ette võtma kulukad remonditööd puhastis, kus katkestuse tõttu läks rivist välja hinnaline automaatika.

Kool kinni



“Ma ei taha kooli minna, kui seal pime on,” võis eile hommikul kuulda Saaremaa ühisgümnaasiumi õues, kui maja pimedatest akendest kumas vaid avariiväljapääsude rohekat valgust ning klassides veiklevaid taskulambihelke. Õpilased istusid klassides peamiselt ninapidi telefonides, vaadates ainsat valgusallikat. Õpetajad mõtlesid käigu pealt välja, mida pimedas klassis tegema hakata.

Elektrilevi oli lubanud voolu tagasi kella 10-ks, kuid nagu tellitult lõid lambid põlema kell 8.10 esimese tunni alguseks.

Kuressaare gümnaasiumil nii hästi ei läinud ning koolipäeva alguses võeti vastu otsus tunnid ära jätta. Veidi hiljem anti kojuminemise soovitus ka õpetajatele. Õppealajuhataja Maidu Varik põhjendas otsust sellega, et ilma vooluta pole võimalik süüa teha ning ei töötanud ka veevärk ja tualetid.

Kohe reageeris Kuressaare avatud noortekeskus. Sealt teatati, et nende uksed on lahti ja tegevuseta noored on lahkesti palutud läbi astuma.

“Ega sellised asjad tuju just tõsta,” tõdes Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm eilehommikuse voolukatkestuse tagajärgede kohta. “Hommikuse katkestuse tagajärjel on rivist väljas puhasti vanem liin ja asja kordasaamine nõuab aega ja raha,” ütles Sõrm, selgitades, et liini automaatika ütles üles. Tarbijat see tema sõnul ei puuduta.

Sõrme sõnul ei ole lühiajalised katkestused muidu probleemiks. Veepumbajaamas on generaator, reoveesüsteemidel on korralik mahutusvaru. Kui vool kaoks pikemaks ajaks, oleks seal juba oma elektrijaama vaja. Suuremad jamad tekivadki just hetkeliste katkestuste ja kõikumistega, mis rikuvad automaatikat.

Soojafirmat ei mõjuta



Kuressaare Soojus pääses eile õnneks puhtalt. Firma juhatuse liige Jaan Mehik ütles ajalehele, et kolmveerandtunnise katkestuse tagajärjel mingeid probleeme ei tekkinud. Nii lühike katkestus ei mõjunud tema sõnul oluliselt ka tarbijale.

Elektrilevi pressiesindaja Peeter Liik ütles Saarte Häälele, et avarii tagajärjel toimusid kohe ümberlülitused ja prooviti olukorda parandada. “Ümberlülitus ei ole alati hetkeline protsess, vaid pisut keerukam, mis võib võtta aega olenevalt piirkonnast ja rikkest,” selgitas Liik.