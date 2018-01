Mitu kuud suure eesmärgi nimel tihedat tööd teinud ärimees Raivo Hein loodab riigi soosiva suhtumise korral juba 2020. aastal alustada Suurele väinale silla ehitamist, mis peaks valmima kolme aastaga ja läheb maksma kuni 500 miljonit eurot.

Heina plaanis on tegelikult kaks silda – teine peaks pärast seda, kui Suure väina sild toimib, hakkama ühendama Saare- ja Hiiumaad. “Toome saared Eesti riigi juurde tagasi ning pöörame demograafilise ja majandusliku poole uuesti positiivseks,” võttis mees ise oma idee kokku.

Mis rahastamisallikatesse puutub, siis riiki ei ole plaanis tülitada ja kogu kapital peaks tulema ettevõtjatelt, Eesti ja Põhjamaade pensionifondidest ja pangalaenudest.

Hein viitas, et paljudel Põhjamaade pensionifondidel on nõue paigutada oma raha Põhjamaade infrastruktuuri, kuid objekte selleks napib. “Euroopas süstitakse igas kuus majandusse 60 miljardit eurot. Lõpuks maandub see ikka kinnisvarasse, infrastruktuuri ja börsile,” nentis ta.

Silla maksumusest rääkides märkis Hein, et varasematele uuringutele tuginedes oleks hind täna 400 miljonit eurot. “Aga olgem realistid ja ütleme, et see on 500 miljonit,” sõnas ta.

Heina soov on, et sild annaks tulevikus tulu kõigile. “Eesti inimestel seisab praegu pangakontodel 8 miljardit eurot, mis mitte midagi ei teeni. Idee on pärast silla valmimist firma börsile viia, et iga Eesti inimene sellest kasu saaks,” selgitas ta.

Sillaprojekti eeltööd on kestnud juba mitu kuud ja tagasiside on Heina kinnitusel olnud seni positiivne. Varem tegutsenud riiklik silla töögrupp on tema teada praegu varjusurmas, mis on ka mõistetav, kuna praegu kehtivas riigi transpordi arengukavas silda märgitud ei ole.

Riik on samas teinud mahukaid uuringuid, mis käsitlevad nii silla keskkonnaalaseid kui ka sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Heina sõnul on neid kõiki võimalik kasutada, kuna looduses midagi muutunud ei ole ja väinaületajate arvu kasv on olnud prognoositust isegi suurem. “Ma ei näe mingit põhjust, et nende töödega peaks otsast peale hakkama,” sõnas ta, lisades, et veel on vaja teha vaid meretrasside planeering.

Ainsa võimaliku takistusena näeb Raivo Hein poliitilist riski ehk et asi võib katki jääda, kui projektile riiklikul tasemel toetust ei tule. “Kuu lõpus on meil sel teemal kohtumine peaministriga, loodaks sealt saada mingisuguse seisukoha, siis saab edasi minna,” sõnas ta. Heina sõnul loodavad sillaprojektis osalejad südamest, et riigi poolt vaadatakse seda kui suurt Eesti asja, mitte kui kellegi poliitilist kapitali.

Mehis Tulk, Raul Vinni

Kalle Laanet: Heina idee on hea



Nüüd, kus parvlaevaliikluse kvaliteet on langenud ning riigile kuuluva ettevõtte juhtkond ei võta riigikogu liikmete ja saarlaste ettepanekuid arvesse, suhtun Raivo Heina ideesse ehitada sild mandri ja Muhu ning Saaremaa ja Hiiumaa vahele positiivselt. Ühendused on saarte arengu eelduseks. Riik ei saa silla ehitamist keelata, vaid saab kooskõlastusprotsessid keeruliseks teha!