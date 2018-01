HELI SALONG 60: Sajad lehelood, 8 raamatut, kümned tele- ja raadiosaated

Täna saab kuuekümneaastaseks Heli Salong, kes on tuntust kogunud Saaremaa ajakirjanikuna.





“Mul tulid kooliajal kirjandid päris hästi välja. Mõnigi kord ütles kirjandusõpetaja, et olin suutnud leida omapoolseid mõtteid, esitades nii oma visiooni. Mõtlesingi siis, et minust võiks ajakirjanik saada,” meenutab juubilar.

Sestap asus Põltsamaal sündinud ja kasvanud Heli Tartu ülikoolis ajakirjandust õppima. Esimene saarlane, kellega Heli ülikoolis tutvus, oli Aime Jõgi, nüüdne Postimehe ajakirjanik. “Olime Aimega toakaaslased. Meist said parimad sõbrannad. Koos tulime pärast esimest kursust Saaremaale praktikale,” räägib Heli.

Eriliselt mõjutas Heli eluteed saarlasest ajakirjandusdoktor, professor Juhan Peegel. “Juhani soe huumor ja tema toetavad sõnad on siiani meeles. Ülikooli ajal ma ka abiellusin. Läksin mehele saarlasele Sulev Salongile. Sündisid lapsed, aga akadeemilist puhkust ma ei võtnud. Pingutasin selle nimel, et saaksin Juhani õpilasena ülikooli lõpetada,” rõhutab staažikas ajakirjanik.

Ajakirjaniku diplom taskus, tuli Heli Saaremaale. Temast sai Saaremaa Raadio toimetaja. Samas kirjutas ta lugusid rajoonilehele.

Kaastööd on Heli teinud Eesti Raadio infosaadetele ja ETV saadetele. Internetist leiame järelvaatamiseks saated “Jätku leiba,” kus üks usutlejaid on Heli Salong. Omal ajal tegid Heli Salong ja Endel Kurgpõld telelugusid ka TV1-le.

Ajakirjanikutöö kõrvalt on juubilar kaheksa raamatu autor või kaasautor. Neist tuntumad on “Saaremaa loodus. Palju rohkem kui kadakad ja Kaali kraater”, “Eesti väikesaared,” “Tule saartele”, “Meie memme sahvririiul”.

Heli tütar Piret elab Hispaanias, on keeltekooli juhataja ja õpetab hispaanlastele inglise keelt. Pojad Martin ja Peeter elavad Tallinnas. Heli on kuuekordne vanaema. “Igal minu lapsel on omakorda kaks last, kokku viis tüdrukut ja üks poiss,” annab Heli teada.

Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt kolleegile palju õnne ja erku meelt!