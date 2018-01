Mis oleks, kui üle Suure väina pääseks mööda silda? Milline ajavõit!



Seda mõtet on veeretatud aastakümneid, kuid vaatamata mahukatele uuringutele ja kalkulatsioonidele – pelgalt mõtteks on sild jäänudki. Kas ehk seepärast, et seni on silla-asja ajanud teadlased ja poliitikud?

Võib-olla muutub midagi nüüd, mil sillaehituse on oma südameasjaks võt­nud saarlasest ärimees, investor Raivo Hein.

Heina sõnul on ta suure eesmärgi nimel teinud juba mitu kuud kõva tööd. Ning ehitamist saaks alustada juba ületuleval aastal. Raha taha asi ei jääks. Kui vaid riik plaani soosiks!

Kui projektile riiklikul tasemel toetust ei tule, võib asi katki jääda. Ja üks plaan jälle pelgalt plaaniks.

Kas järgmisel kümnendil on juba tõepoolest tee üle vee – elame, näeme.