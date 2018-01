Kahe aasta eest Kuressaares endise Pallopsoni äri ruumes avatud ShoeShop’i kingapood kolib veel selle kuu lõpuks uuele pinnale, Grete rõivakaupluse kõrvale Tallinna tänava äärde.



Kingapoe omanik Kalmer Mäekallas tõdes, et uues kohas on lihtsalt pinda rohkem kui praeguses asukohas. Lisaks on uus koht inimestel enam silma all. “Talvel on see koht kindlasti parem ja avaram,” märkis ta.

Pealegi on kliendil kena mugav minna osta rõivad Gretest ja jalanõud kohe kõrvalt ShoeShop’ist. “Saame Gretega kindlasti koostööd teha,” arvas Mäekallas.

Kingapoel läheb Kuressaares iseenesest hästi, tõdes kingaärimees. “Kurta ei saa, aga eks alati võiks veel paremini minna,” lisas Mäekallas.

Silmad maksab poe uues kohas avamise suhtes lahti hoida jaanuari lõpupoole. Kalmer Mäekallase sõnul on oodata avamissoodustusi nii talve- kui ilmselt juba ka suvekaubale.