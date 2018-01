MTÜ Kaarma Külad on küsinud vallalt võimalust saada Noore Tõllu Mängumaast tühjaks jäänud Kaarma spordihoonet tasuta rendile, et pakkuda Kaarma kandi küladele võimalust seal spordiga tegeleda.



“Ametlikku taotlust ei ole me veel teinud, aga tahame majale elu sisse puhuda ja selle pidevasse kasutusse võtta,” ütles MTÜ Kaarma Külad juhatuse liige Tõnu Munk, lisades, et sellist kandvat ideed pole siiski veel leitud.

“Iseenesest on ta ikka spordisaaliks ehitatud, aga üldiselt näeme maja aktiivse kogukonna vaba aja veetmise kohana, kus ülemisel korrusel saaks ka näiteks sünnipäeva pidada. Valla kanda võiksid jääda püsikulud, aga sisuline pool ja võimalik palgaline tööline jääks MTÜ-le.”

Munk rääkis, et neil on ka plaan küsida LEADER-programmist raha maja remondiks, et saaks korda sauna, uuendada ventilatsiooni ja küttesüsteemi ning osta tuleb ka uus inventar, sest midagi kõlblikku seal enam ei ole.

Et näha, kas inimestel on üldse asja vastu huvi, korraldati kolmekuningapäeval perepäev, kus käis umbes 80 inimest. “Loodame, et spordimaja hakkab kasutama kogu valla rahvas, sest linnas on spordisaalidega kitsas ja nõudlust sportimisvõimaluste järele on,” lausus Tõnu Munk.