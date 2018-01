Rüblikud tänasest uues kohas

Lastekauplus Rüblikud avab oma uksed Kuressaares tänasest uuel aadressil, Tallinna 19b ehk täpselt uue postkontori kõrval, Kalevite Kodu maja taga. Varem tegutseti Rootsi tänaval.



Poe esindaja Hille Uustulnd tõdes, et uusi ruume olid nad juba varem vaadanud ja mõelnud, et oleks tore, kui saaks selle koha poe jaoks rentida. “Siis avastasime ühel hetkel, et pind on müügis, ja heade asjade kokkulangemise tõttu oli meil võimalik see ära osta,” kõneles Uustulnd. “Usume, et pind on atraktiivsem, parema asukohaga ja toob meid ka linnarahvale lähemale kui varem.”

Tegutsenud on Rüblikud juba üle kahe aasta, kuid siiani olid nad Hille Uustulndi arvates kohaliku elaniku jaoks veidi peidus. “Siiski tegutseme ka Facebooki grupis RÜBLIKUD ja see grupp on väga hästi vastu võetud. Tellimusi tuleb üle Eesti,” rõõmustas ta.

Rüblikud pakuvad lastele Eesti disainrõivaid, jalatseid, raamatuid, arendavaid ja loovaid mänguasju ja õppemänge.