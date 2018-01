Saaremaa kinnisvaraturul on viimastel aastatel pikaajaliseks üürimiseks mõeldud korterite kõrval kogunud üha suuremat populaarsust paariks päevaks ja ööks üüritavad külaliskorterid, kuid tihenev konkurents on teenitavat kasumit vähendamas.





Valdavalt tegeletakse selles valdkonnas majutusega hooajaliselt, mistõttu paljud külaliskorterid on saadaval vaid suviti. Samas on ajad muutlikud ja aastad ei ole vennad, aga supp on ilmselgelt lahjemaks jäänud.

Korterite broneerimine on huvilistele erinevate portaalide kaudu kiireks ja mugavaks tehtud. Populaarsemad internetileheküljed on Booking.com ja Airbnb.com, mille kaudu leiavad endale ööbimise paljud Eestit ja Saaremaad külastavad turistid maailma erinevaist paigust. Kindlasti töötab ka siin hästi võrkturundus.

Majutuskohtade broneerimise portaal Booking.com pakub praegu Saaremaal 18 korterit, majutusrakendus Airbnb.com 95 ja Kulaliskorterid.eu Kuressaares võimalust üürida 8 külaliskorterit. Külaliskorterite eeliseks peetakse üldiselt hotellidega võrreldes odavamat hinda, enamasti on olemas ka garaažikoht ja võimalus saunamõnusid nautida.

“Pakkumisi on palju ja neid tuleb igal kevadel robinal juurde,” räägib Kuressaare turismiinfopunkti töötaja Kristina Mägi, kel tuleb koos kolleegidega tihti Saaremaa külalistele majutusvõimalusi vahendada.

“Külaliskorterid on ilmselt kõige väiksema investeerimisvajadusega. Kuna potentsiaali külastajate näol on, siis avatakse neid ka üha rohkem. Meie siit inimesi väga palju korteritesse ei saada, sest see klient, kes infopunktis käib, on suhteliselt hinnatundlik. Seepärast ei suuna me neid ka hotellidesse, vaid kämpingutesse, hostelitesse ja kodumajutusse.”

Mägi hinnangul on külaliskorteri üürimine võrreldes hosteliga väga kallis, sest kui hostelis on hind 15 eurot, siis külaliskorteris on see suvel keskmiselt 100 eurot ja kahe inimese jaoks on see kallis. “Kui vaadata aga, kui palju neid kortereid on ja muudkui tuleb juurde, siis peab turgu olema,” märgib ta.

2018. aasta jaanuari algul on külaliskorterite hinnaskaala lai. Booking.com leiab praegu odavaima pakkumise 25 euro eest kahe inimese tuba, mis asub Kuressaare kesklinnas. Tubades on privaatne vannituba ja tasuta WiFi-ühendus. Soovi korral pakutakse veel transporti lennujaama, pakihoidu ning autorenti ja pesupesemise teenust.

Majutuse Kuressaare vanalinnas nelja inimese toas saab aga 130 euroga. Külalistel on võimalus lõõgastuda istumisnurgaga aias, korteris on istumis- ja einestamisnurk, on köök praeahjuga pliidi ja mikrolaineahjuga ning külmkapi ja veekeetjaga. Tasuta WiFi-ühendus on juba tavapärane.

Suvi on täielik tippaeg



Samas võivad külaliskorterite üürid ulatuda mitmesaja euroni ööpäevas, kui samal ajal on toimumas erinevaid üritusi, milletõttu on kõik hotellid ja hostelid juba rahvast täis ning vabu tube võimatu leida. Kuressaares on see nii tavaliselt vaid tippajal ehk suvekuudel.

“Neid, kes ei ole endale Saaremaal ööbimist varem välja vaadanud, on jäänud järjest vähemaks,” tõdeb Kristina Mägi.

“Interneti otsingusüsteemide areng on eelnevale broneeringule kõvasti kaasa aidanud, ent aeg-ajalt tuleb ikka ette välisturiste, kellel siin väljavaadatud majutus puudub. Kõige toredam, kui see juhtub näiteks ooperipäevadel või mõne muu festivali ajal, millest neil ei ole õrna aimugi. Aga see pole praegu ka suur probleem.”

Domus Kinnisvara andmetel jäävad külaliskorterite ööpäeva hinnad Eestis olenevalt korteri suurusest, asukohast ja seisukorrast keskmiselt 50–100 euro vahele. Tihti on pikemate perioodide korral võimalik saada soodsamat kokkuleppehinda.

Paljud korterid on juba mitmeid kuid ette broneeritud ja vabaks ei jää kuus peaaegu ühtegi ööpäeva. See annab omanikule võimaluse teenida vähemalt paar-kolm korda rohkem, kui korterit pikemaks ajaks välja üürides.

Kuressaares Allee 6 külaliskorteriga toimetav Merike Ilvest ütleb, et suvel on maja üldiselt rahvast täis, vaid mõned päevad jäävad vahele. Seekord olid üürilised majas ka jõulude ajal ja aastavahetusel, kuid enamasti on talvel vaikne.

Ilvesti sõnul liigub Saaremaal igasugu rahvast ja külaliskorterites ööbivad lisaks eestlastele ka venelased, lätlased ja soomlased, aga näiteks ka jaapanlased. Peamiselt saadakse kontakt Booking.com kaudu.

“Tagasiside on olnud hea,” räägib Ilvest. “Erilisi nõudmisi neil inimestel pole ja peamine põhjus, miks nad eelistavad külaliskorterit, on see, et nad ei taha olla suures hotellis ja eelistavad privaatsust. Hästi palju on ka lastega peresid, mis hotellis tähendab automaatselt kahte tuba, ja seepärast eelistavad ka nemad kortereid.”

Äri on olnud langustrendis



Üldiselt on külaliskorterite äri viimase viie aasta jooksul olnud langustrendis, kuna konkurents on tihenenud. Ka klientide nõudmised on aja jooksul muutunud. Külastajad ja nende vajadused on erinevad. On neid, kelle nõudmised pole kõrged, piisab voodist, kuid on ka luksuse ihalejaid.

Kindlasti peab aga tagama igale kliendile sobiliku kvaliteedi ja puhtuse. Suuremas kohas on pered lastega või suuremad seltskonnad ja väiksemates paarikesed. Hinnad sõltuvad nõudlusest ja varieeruvad kuude lõikes.

Külaliskorterite väljaüürimine on üldjuhul kindel tegevus, sest omanikul ei teki riski, et raha jääb saamata, kuna majutuse eest tasutakse tavaliselt lepingu sõlmimise päeval, enne korterivõtmete kättesaamist. Tihti soovib korteri väljaüürija juba broneerimisel osa raha ette, seega pole vaja ka muretseda, et kliendid äkki välja ei ilmugi.

Lisaks on külaliskorterite väljaüürimisel võrreldes pikemaks ajaks üürile andmisega plussiks veel see, et ei teki probleeme üürnikega, kes üüri ei maksa ja ei taha ka korterist enam välja kolida. Omaniku ja üürniku vastastikune ärisuhe on külaliskorteri puhul lühiajaline.

Ka Merike Ilvest tunnistab, et külaliskorterite väljaüürimine muutub Saaremaal aina populaarsemaks ja konkurents seega tihedamaks. “Kui ma kunagi alustasin, oli selliseid külaliskortereid oluliselt vähem, viimastel aastatel on selle äriga tegelevaid inimesi väga palju juurde tulnud,” märgib Ilvest, lisades, et ilmselt tundub see inimestele lihtsa lisateenimise võimalusena, kui endal seisab korter parajasti tühjana.

“Seepärast on ka üür pisut langenud. Suvel ja eriti juulis, kui on tippaeg, maksab korteri üürimine 120 eurot ja näiteks ooperipäevade ajal veelgi rohkem. Aga kui talvel olla vähemalt kaks ööd, siis on 35 eurot öö, alla selle nagu enam ei kannata,” räägib Ilvest.

Külaliskortereid eelistavad inimesed omanikule üldjuhul erilisi nõudmisi ei esita. “Kui inimene võtab korteri, siis ta ei ootagi enamat,” ütleb Merike Ilvest. “Mõni tahab võtmed kätte saada ja kohe ära minna, teine küsib ka muud infot, rattalaenutusest pesumajani välja. Aga ka asukoht on korteri valimisel päris oluline, kuigi Kuressaares saab jalgsi üldiselt igale poole. Kuid inimesi on erinevaid.”

Majutajate hinnangul on Kuressaares puudu operaatorteenusest ehk siis inimesest või firmast, kes võtaks kortereid hallata ja pakuks vajalikke teenuseid: võtab külalised vastu, pakub kliendile vajadusel vastavat teenust, korraldab korteri tagastamise ja hilisema koristuse.

Külaliskorter



Külaliskorter on toiduvalmistamise võimalust pakkuv korter, mis üüritakse välja täies ulatuses. Külaliskorterile kehtivad üldised majutusettevõttele seatud nõuded, lisaks puhkemajale seatud nõuded ja eraldi külaliskorteri tuleohutusnõuded.

Kuni kümne voodikohaga külaliskorteris peab olema vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga esmane tulekustutusvahend ja igas majutusruumis autonoomne tulekahjusignalisatsiooni andur.

Enam kui kümne voodikohaga külaliskorteris peavad majutusteenuse osutamise ruumid, nende juurdepääsu- ja väljapääsuteed vastama ehitusseaduses majutusettevõtetele kehtestatud tuleohutusnõuetele.

Riigiti on külastajad varem pärit olnud Eestist, Venemaalt ja Lätist, kuid nüüd on valdav siseriiklik klient ning lisandunud on eurooplasi. Turunduskanalid on tavaliselt Facebook, Airbnb ja Booking.com.

