Möödunud aasta viimase päeva seisuga oli Saare maakonnas 682 registreeritud töötut. Töötukassa andmeil moodustab see arv 4,3% maakonna 16 000 inimesest koosnevast tööealisest elanikkonnast.





Aasta keskmine töötute arv oli maakonnas 621 inimest ja osakaal tööjõust ehk 16-aastastest noortest pensioniealisteni 3,9%. Detsembri lõpuga äratoodud töötuse näitajad olid aasta suurimad. Kõige madalam oli töötute arv mullu 31. juuli ja 30. septembri seisuga: 4564 inimest ehk 3,5% tööjõust.

“Oma kogemusest võin öelda, et töötukassasse minna ja end arvele võtta tasub igal juhul,” kinnitas praegune Kuressaares tegutseva ilustuudio Mimoos osanik ja firmas kosmeetikuna töötav Kersti Luks. Tema jaoks on töötupõli siiski juba üsna ammune kogemus.

“Kui töötuks jäin, läksin töötukassasse ja sain sealt abi,” rääkis Luks. Tõsi küll, tema töötustaatus kestis aasta, ent Luksi sõnul oli see kasulik aeg: “Sealt pakuti kursusi, koolitasin ennast ja pidasin aru, kuidas oma eluga edasi minna.”

Kuna töötukassa pikemat kui üheksa kuud kestvat koolitust ei hüvitanud, Kersti Luks soovis end aga kauem täiendada, võttis ta pangast laenu ja läks kooli, kosmeetikuks õppima. Ja saigi kosmeetikuna tööd, ühes hotellis. Hiljem asutas ta aga oma ettevõtte.

“Sellist suhtumist, et töötukassa niikuinii aidata ei saa, ei tasu võtta,” leidis Kersti Luks.

Möödunud aasta viimase päeva seisuga oli töötukassa Saaremaa osakonnal pakkuda 60 vakantset töökohta. See on aasta lõikes kõige pisem arv. Enim oli vabasid töökohti mullu mai lõpus – 238.

Värskeim statistika vähenenud töövõimega töötute kohta näitab, et mullu 30. septembri seisuga oli neid maakonnas registreeritud 186 – 106 meest ja 80 naist. Neist 186 inimesest koguni 102 olid 25–54-aastased. Kaheksa töötut esindasid 16–24-aastaste vanuserühma, 76 olid aga üle 55-aastased.

III kvartali lõpu seisuga on töötukassa ära toonud ka andmed toona arvel olnud 559 töötu hariduse kohta. Alghariduseta inimesi polnud töötute seas ainsatki, algharidusega inimesi oli aga üheksa. Põhihariduseta kutseharidus oli ühel inimesel, kutseharidusega põhiharidus 24-l.

Põhikooli baasil kutsekeskharidus oli 103 inimesel, üldkeskharidusega töötuid oli 96 ja kutsekeskharidus keskkooli baasil 56 töötul. Keskeri­haridus oli 75 inimesel, rakenduskõrgharidus veerandsajal. Bakalaureusekraad oli 33 töötul, magistrikraad 31-l.

Määramata haridusega oli neli töötut. Doktorikraadiga töötuid polnud.

KÜSITLUS

Kas olete olnud töötu ja mida teinud selleks, et tööle saada?



Tatjana Aas Kaarmalt:

Olen kunagi aastate eest töötu olnud, pool aastat. Mind koondati. Kuna läksin töötuks hea palga pealt, sain omadega hakkama. Teinepool aitas ka. Uut tööd otsisin tutvuse kaudu. Töötukassas käisin ka, aga enamasti pidin ise ka otsima ja uurima, kus mis tööd pakkuda on. Eks koolitusi pakuti ka, aga neile osalema saada oli päris keeruline. Enamik töökohti, mis pakuti, oli vahetustega töö, maalt on aga niimoodi tööl käia raske. Kui on väike laps, siis tuleb ju teda lasteaeda ja hiljem kooli viia. Tööle sain tutvuse abil.

Raivo Uus Kärlalt:

Ma ise ei ole kunagi töötu olnud, aga mul on tuttavaid, kes on olnud. Tööd otsitakse ja leitakse igatpidi, näiteks nii tutvuste kui ka töötukassa kaudu. Kui ise peaksin töötuks jääma, siis ilmselt uuriksin kõigepealt tuttavatelt, kas vastava kallakuga erialal on kuskil tööd. Töötukassasse läheksin ilmselt alles siis, kui muud üle ei jää.

Kaia Raudla Kuressaarest:

Olen pärit mandrilt ja kui Saaremaale kolisin, olin töötu tervelt aasta. Otsisin tööd, aga keegi ei võtnud mind tööle. Mis sellest, et mul oli väga hea töökogemuste pagas. Ma arvan, et põhjus oli see, et olin mandrilt. Saare inimesed ei võta võõrast kohe omaks. Lõpuks sain tööle oma mehe tuttava tuttava sõbranna kaudu. Töötukassasse ei läinud – vist ei tulnud selle peale. Ilmselt ei läheks ka praegu, kui peaksin töötuks jääma. Nüüd on lihtsam tööd saada – tutvusringkond suurem ja kogemusi ka rohkem.