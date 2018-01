ÜLESKUTSE: Tulge tervist edendama ja GPS-kunsti tegema!

Kuigi Eestis on palju võimalusi liikuda ja sportida, näitavad viimaste aastate uuringud, et noorte igapäevane kehaline aktiivsus ja võimekus on madal. Veedavad ju tänapäeva noored väga palju aega nutiseadmetega.



Nüüd on noored ise võtnud initsiatiivi olukorra muutmiseks – nad lõid Kuressaare noortekeskuses Noortejaam programmi, et suunata noori tervislikumalt elama ja aidata neil teadlikumaid valikuid teha. Saab liikuda ja trenni teha, valmistada tervislikke toite, ka vaimsetele ja hingelistele muredele püütakse lahendusi leida.

Programmist huvitatud noori ootame esimest korda Noortejaama 15. jaanuaril, et teha koos GPS-kunsti, kus erinevad kujundid moodustuvad kaardile GPS-i treeningäpi Endomon­do abil. Osaleme Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul toimuvas üleriigilises liikumiskampaanias, kus erinevates Eesti paikades kirjutatakse GPS-kunsti abil Eesti hümni sõnad. Meie kutsume noori kaasa, et moodustada sõna “isamaa”.

25. jaanuaril abistavad meid söögitegemise töötoas Kuressaare ametikooli IV kursuse kokandusõpilased. Veebruaris teeb noortele jõu- ja vastupidavustrenni Fitlife´i treener Marju Võrno.

Kuulame-vaatame inspireerivaid veebinare. Esmaabi töötoa läbiviimisel teeme koostööd Kaitseliidu Saaremaa maleva ja kodutütardega. Tervisedenduse programmi veavad Noortejaama aktiivsed noored Siiri Kerno ja Karolin Kask.

Noortejaamas on aga tegevust veelgi. 17. jaanuaril algab kohtumiste sari “Minu elu tund”, millele annavad sisu erinevate elualade esindajad. Esimene külaline on politseinik Robert Vahter, kes üllatab kuulajaid ka oma hobiga.

Noorteinfo neljapäevakud jõuavad ka Kuressaarde. Noorte kaasamisest rahvusvahelistesse projektidesse ja seal osalemisest, samuti töötamisest ja vabatahtliku teenistuse võimalusest välismaal räägivad Lümanda ja Aste noortekeskuse noorsootöötajad Marie ja Merle. Neile on abiks Keila noortekeskuses vabatahtlikuna tegutsev noormees Sloveeniast. Noortejaama vabatahtlik Andrea võtab kokku oma aasta Saaremaal, sest veebruari algul on tal aeg koju Itaaliasse naasta.

Huvitavaid ettevõtmisi on veelgi: EV100-teemast kantud mälumäng teemal “Inimene ja Eesti”, noorte vestlusring suhetest ja suhtevägivallast, karaoketunnid, diskorite koolitus, noorteka öö, kinoõhtud jpm. Lisainfot leiab noortekeskuse kodulehelt ja Facebookist.

Merlin Vares, Noortejaama noorsootöötaja