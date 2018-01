Utria dessandil ka Saaremaa kaitseliitlased

Neljapäeva õhtul startis Jõhvist kahekümnendat korda luurevõistlus Utria dessant, kus rajale läks 24 võistkonda, nende hulgas Kaitseliidu Saaremaa maleva esindajad Taavi Tuisk, Ülar Jürviste ja Oliver Mändla.

“Plaan on lõpetada ja maleva lippu kõrgel hoida,” ütles Taavi Tuisk. “Halvasti on see, et stardime kolmekesi nelja asemel ja seetõttu saame kohe hulga trahvipunke, millega kõrget kohta püüda on raske. Meil langes mitu varumeest erinevatel põhjustel ära.”

Utria dessandil tuleb võistkondadel läbida umbes 60 kilomeetrit, kuid varasemaga võrreldes on kontrollpunkte rohkem. Ülesannete lahendamisel on traditsiooniliselt põhirõhk sõdurioskustel ja heal füüsilisel ettevalmistusel, sel aastal on lisandunud veel intellektuaalseid võimeid ja teadmisi nõudvaid väljakutseid.

Kuna Taavi Tuisule on tänavune Utria dessant viies ja Ülar Jürvistele neljas, siis on meestel päris suur kogemus olemas, kuidas retkel tegutseda ja millistel teemadel ülesanded kontrollpunktides tulevad.

“Kindlasti tuleb ka raskeid ja vastikuid hetki, kus tuleb väsimusest või unisusest üle olla,” tõdes Tuisk. “Me oleme kõik piisavalt palju trenni teinud ja jaksu taha ei tohiks lõpuni jõudmine jääda. Koht sõltub eelkõige sellest, kuidas kontrollpunktides ülesanded õnnestuvad, ja veidi ka sellest, kuidas õnnestub vastutegevuse eest hoiduda.” 1919. aasta jaanuaris korraldatud ja Johan Pitka juhitud Utria dessant oli Vabadussõja suurim dessantoperatsioon, milles osalesid Soome vabatahtlikud, Narva kaitseliitlased, Eesti merevägi ja kaitsevägi, lisaks Vene loodearmee ohvitseridest koosnev võitlusgrupp. Sõdides ülekaaluka vastasega, vabastati 17.–19. jaanuari lahingutega 1919. aastal Narva-Jõesuu ja Narva punaste üksustest.

Võistlus lõpeb 13. jaanuari hommikul.