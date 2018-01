Orissaare kultuurimaja juhataja otsustas pühapäevaks plaanitud kohtumisüritusest “Selgeltnägijate tuleproovi” saates osalejatega ähvarduste tõttu loobuda.



“Kui pannakse valiku ette, kas turvalisus täna, homme ja ülehomme või selgeltnägijate tuleproov, siis mina valin esimese,” tunnistas Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste, et jättis ürituse ära ähvardamise tõttu. “Mina oma ja kollektiivi inimeste tervisega ei riski.”

Viljaste lisas, et teda “vaimse ähvardusega” hirmutanud inimese või inimeste nimesid ta avaldada ei soovi.

Selgeltnägijate kohtumist rahvaga korraldanud Mari-Liis Pae (saates Valge nõid) ütles Saarte Häälele, et kolmapäeva pärastlõunal ähvardasid talle teadaolevalt Orissaare kultuurimaja töötajaid “mingid usuhullud”.

“Pärast toimunut kirjutas Anu Viljaste mulle, et paraku ei saa ta lasta meil seda üritust seal teha,” kõneles Pae. Seda isegi vaatamata sellele, et asjast on juba kuu jagu ette räägitud ja kõik on muidu sujunud. “Aga jah, eile (kolmapäeval – toim) saime sellise karmi ehmatuse osalisteks ja Anu ei jäigi ei-ks,” märkis Mari-Liis Pae.

Üksikasju, mil määral Viljastet mõjutati, Pae ei teadnud. “Aga mingid Orissaare enda usutegelased olid,” tähendas ta, avaldades juhtunu üle kahetsust.

“Anname Muhus endast parima,” kinnitas Mari-Liis Pae. Rahval selgeltnägijatega kohtumise vastu iseenesest huvi on, tunnistas ta. Varbolas oli näiteks analoogsel õhtul kohal koguni 140 inimest. Pühapäeval toimub üritus Hellamaal.