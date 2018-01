Pea miljoni euroga lõhki läinud Pargi lasteaia hanke võimalik tühistamine lükkaks kogu protsessi taas kuude kaupa edasi.



Vallavanem Madis Kallas ütles, et kõige suuremad kannatajad on kogu tekkinud probleemi tõttu lapsed. “Mul on lastest väga kahju,” tõdes eile ajakirjandusele hanke luhtumise tagamaid selgitanud Kallas.

Vallavanema sõnul oli temale ja vallavalitsusele 3,2-miljonilise eeldatava maksumuse juures odavaima pakkumuse jäämine 4,1 miljoni juurde tõeline üllatus. Kallase sõnutsi oli arvestatud, et hange võib lõhki minna 10%, mitte aga üle 25%, nagu tegelikult juhtus. Oma rolli mängis selles tema kinnitusel ka Eestis valitsev ehitusbuum.

Madis Kallas märkis ka, et ehk tegidki ka nemad vea ja olid eeldatava maksumuse osas liiga tagasihoidlikud.

Konfidentsiaalsusele viidates keeldus vallavanem hanke võitja nime küll ütlemast, kuid Saarte Hääle andmeil tegi odavaima pakkumuse Eventus Ehitus.

Kallas rääkis, et põhjusi oli arvatavasti mitmeid. Ta nõustus, et vaatamata projektis juba varem tehtud kärbetele on plaanitud hoone juures palju just esteetilisusele rõhuvaid nüansse. Näiteks mõned suured klaaspinnad või eripärased viimistlusmaterjalid.

Vallavanem lisas, et kui nad projekti kärpisid, oli arhitektidel tekkinud küsimus, kas konkursi võitnud tööst midagi alles ka jäetakse. Nüüd tuleb aga projektist veelgi julgemalt kääridega üle käia. “Paraku see nii on,” tõdes Kallas, viidates, et hoonest jääb sellisel kujul järele veel vähem. Vallavanem nentis, et lasteaia puhul oli ka muinsuskaitse poolt nõutud arhitektuurikonkursil esimene tingimus just hoone funktsionaalsus.

Mis täpselt edasi saab, seda Madis Kallas praegu veel öelda ei osanud. Tema sõnul suheldakse kõikide osapooltega. Selge on see, et projekt tuleb odavamaks teha ning selleks peab hanke arvatavasti tühistama. Nüüd on vallavalitsusel teada, millised on võimalused ja turul valitsev olukord ning saab teha vigade paranduse.

Kallas kinnitas, et juhtunust tuleb õppust võtta, lahendada probleem erinevate poolte pretensioonideta ja töödega edasi minna. Tema sõnul on loomulikult kahju, et kogu protsess venib, kuid pigem teha asi korralikult ja detailselt kui takerduda vaidluste rägastikku.