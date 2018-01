Ratastoolis liikuv Edmund, kes on järjekindlalt keeldunud talle pakutavast sotsiaalpinnast, elas kuude viisi võõrale maale pargitud bussis, mis maaomaniku palvel neljapäeval koos elanikuga minema viidi.



Saarte Hääl kirjutas 6. jaanuari lehes mehest, kes eelistab sotsiaalmajale elu bussis ja oli end sisse seadnud Kuressaare haigla taha pargitud kollases neljarattalises. Neljapäeval esitas maa omanik politseile palve Edmund koos bussiga nende territooriumilt ära toimetada. Politseiga koostööst keeldunud Edmund tuli viimaks vastu tema tahtmist võõralt maalt ära viia ja koos oma kollase bussiga Voolu tänavale teisaldada.

Kuressaare Soojuse juhatuse liikme Paul Leemeti sõnul pöörduti politsei poole seetõttu, et nende kinnistul oli keegi, kes seal olema ei peaks. Ta lisas, et varem on räägitud ka linnavalitsusega, kuid kinnistu omanikuna pidi Kuressaare Soojus ise politsei poole pöörduma. Samuti on Leemeti sõnul korduvalt räägitud Edmundiga ning mees lubanud ka nende territooriumilt lahkuda, kuid polnud seda seni vabatahtlikult teinud.

“Kui inimene on meie territooriumil meie loata, võib ta seal teha, mida tahab, ning kui midagi juhtub, vastutame kaudselt ju meie, kui ta peaks millegagi hakkama saama. Teine probleem oli lihtsalt see, et ta jäi ette kütuseautodele, mis ei pääsenud enam ligi,” rääkis Paul Leemet.

Leemet leidis ka, et inimene peaks ikkagi elama kusagil majas, mitte bussis, mida ei saa soojendadagi. Küsitav oli ka see, kus mees oma loomulikke vajadusi õiendas. “Võib-olla oli tal selleks koht olemas, ma ei oska öelda. Samuti ei ole ma hetkel kursis sellega, kas temast ka mingit prahti maha jäi, aga paratamatult on nii, et eramaa peale toodud jäätmete eest vastutab omanik. Laias plaanis peaks selle inimesega tegelema, aga igaüks valib lõpuks ikkagi ise, kus ta olla tahab,” lausus Leemet.

Kuressaare Hoolekande juhil Ene Vahteril Edmundi kohta eile andmeid ei olnud ja ta lisas, et käivad läbirääkimised selleks, et mees ikkagi sotsiaalpinnale elama tuleks. “Praegu puuduvad mul andmed selle kohta, kas ta ööbis Voolu tänaval. Tema kollane buss toodi ka siiasamasse, kuid Edmundit ennast näha pole,” nentis Ene Vahter. Ta lisas, et praeguste külmakraadidega on mehel alati võimalus tulla ka varjupaika ning loodetavasti saavutatakse läbirääkimistel temaga siiski positiivne tulemus ja mees nõustub talle pakutava elamispinnaga. “Oleme ka varem temaga sel teemal rääkinud. Praegu käib ta aeg-ajalt päevakeskuses, aga Voolu tänavale ta pidama ei taha jääda. Eks see ole igaühe oma valik, kahjuks kedagi sundida ei saa,” sõnas Vahter.

Kuressaare politsei piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et buss, milles Edmund ööbis, oli võõral territooriumil ja maaomanik ei tahtnud, et sõiduk seal oleks. “Sotsiaalmaja kõrval leiti koht, kuhu mees oma bussi saaks viia. Kuna ta sinna vabatahtlikult minna ei soovinud, siis teisaldati buss uude asukohta,” lausus Juhandi.