Infopäev karjatamise mõjust orhideedele

27. jaanuaril kell 13 toimub Kuressaares Arensburgi Meedla kojas projekti “LIFE to alvars” infopäev. Seekord tuleb juttu loopealsetel kasvavatest orhideedest. Külla tuleb Rainar Kurbel, kes on 2017. aastal ilmunud raamatu “Eesti orhideede käsiraamat” üks autoritest.



Rainar räägib, milliseid orhideeliike on võimalik Saaremaa loopealsetelt leida ning kuidas orhideeraamatut praktikas liikide määramiseks kasutada. Samuti tuleb külla botaanik Meeli Mesipuu pärandkoosluste kaitse ühingust, kes räägib karjatamise mõjust orhideedele enda läbiviidud uuringute põhjal.

Infopäev kestab orienteeruvalt kolm tundi ja on osalejatele tasuta. Ettekannete vahepeal pakutakse kohvi ja suupisteid. Üritus on avatud kõigile huvilistele. Osavõtust andke teada 25. jaanuariks annely.esko@keskkonnaamet.ee või tel 51 16 738.

Annely Esko