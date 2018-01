Kadaka talu töökoda säästab põllumehi kallite varuosade ostmisest

Kotlandi küla talunik Raivo Tarkmeel peab piimafarmi kõrval väikest töökoda, kus ümberkaudsed põllumehed oma purunenud masinaosade asemele uued saavad.

Kotlandi Kadaka talu peremehe Raivo Tarkmeele sõnul käivad tema juures purunenud osadele asendust tellimas nii naabruses elavad talunikud Anne Tiitma, Raimond Ellik ja Ahto Väli kui ka kaugemalt kandi rahvas kuni Rakvereni välja. “Mõne asja saab tellija kätte kohe, teise kallal tuleb nikerdada mitu päeva.”

Piimatootjast meistrimees valmistab põhiliselt vanadele masinatele uusi osi, mida poest enam ei saa. Samas võlub ta treipingil 100 euro eest valmis ka mõne sellise osa, mis maaletoojalt ostes maksab oluliselt rohkem. Näiteks tegi ta sõnnikulaoturi biitrile uue nuudiosa, mida kaupmehed eraldi ei paku, vaid sunnivad ostma kogu krempli, mille hind küündib 1000 euroni. Raivol võttis vajaliku jupi tegemine paar tundi ja tellijale maksab see kõige rohkem 100 eurot. “Kokkuhoid on märgatav, aga inimesed tahavad ju natuke odavamalt saada kui poest,” võtab Raivo asja iva kokku.

Ise sõidab Belarusiga

Raivo Tarkmeele töökojast tulevad hammasrattad, reduktorid, võllid. Oma Belarusi traktorile valmistas ta esijõuvõtuvõlli, kus on sees nii reduktor kui ka sidur ja mis oma keerukuses nõudis piisavalt tööd ja aega. “Belarus on nii remonditav asi, et seal pole sellist kohta, mida ei anna remontida,” teab Raivo, kelle juures käivad ka külamehed oma vanu Belaruse korda tegemas.

Raivo Tarkmeel ise kasutab talutöödel Belarusi mudelit MTZ-1025, mis on teda teeninud üle 10 aasta ja pole veel jänni jäänud. Lääne traktori ostmiseks Raivol raha pole ja ega ta neid eriti igatsegi. Nagu igapäevane elu näidanud on, vajavad Lääne tehnika omanikud tema töökoja teeneid isegi rohkem kui Vene masinate omanikud. Kui traktor on juba 10 aastat vana, siis ei pruugi poest tagavaraosi enam leida. Ka võib mõne Lääne tehnika varuosa tellijani jõudmiseks kuluda paar nädalat. “Üks pidi kiirel heinaajal ootama traktorijuppi kuu aega, siit võib sama asja tunniga kätte saada,” nendib Raivo Tarkmeel.

Meistrimees teab rääkida sedagi, et vanema tehnikaga on lihtsam hakkama saada, kuna moodsa tehnika puhul mängib järjest suuremat rolli elektroonika, millega on omaette jama.

30-pealine lüpsikari



Vanem tehnika sisaldab rohkem rauda ja on vastupidavam. Nüüdisaegsed mudelid kipuvad jääma järjest viletsamaks, sest tootjate vaheline konkurents viib hinnad ning sellega koos ka kvaliteedi, ütleb Raivo elukogemus.

30-pealist lüpsikarja pidava Kotlandi Kadaka talu peremehe sõnul ta investeeringuid piimatootmisse ei kavanda. Farmi keskmine toodang lehma kohta on ligi 6000 kg väljalüps ja sellega on mees rahul.

Raivo sõnul on põllumajanduses palju ebakindlust, näiteks ahvatleb maahinna tõus maaomanikke oma valdusi maha müüma, mis võib praegused rentnikud tootmisvahendist ilma jätta. Selleks, et näiteks uut lauta ehitada, peab aga tuleviku suhtes suurem kindlustunne olema. “Muidu ehita suur hoone valmis, aga peale pole sellega midagi hakata,” nendib Raivo Tarkmeel.