Orissaares sünde ja surmasid veel registreerida ei saa

Ehkki Saaremaa vald lubas alanud aastal hakata surmasid ja sündisid registreerima ka Orissaare ja Leisi teenuskeskuses, pole lubadus seni teoks saanud.



Kõrkvere kandi Leisi küla elanik Tomas Täht ütles, et kuna Pöide ega Orissaare teenuskeskuses surma ei registreerita, lasi ta sel nädalal siitilmast lahkunud isa surma registreerida Muhu vallavalitsuses. Miks sõita 60 km kaugusele Kuressaarde ja seista ametniku ukse taga võib-olla järjekorras, kui asja saab aetud 20 km kaugusel Liival, rääkis Täht. Kuivõrd Ida-Saaremaa elanikud saavad matuseteenuse Orissaarest, siis puudub Tomas Tähe sõnul igasugune vajadus matustega seoses Kuressaarde sõita. Pealegi võib surmatunnistuse sõltumata elukohast väljastada ükskõik milline Eesti omavalitsus.

Muhu vallasekretär-registripidaja Heiske Tuul ütles, et Muhu vallavalitsus on vajadusel ka edaspidi valmis saarlaste surmasid registreerima, kuigi üldiselt tuleb sellist asja ette väga harva.

Detsembris lubas Saaremaa vallavalitsuse tugiteenuste osakonda juhtima hakkav Alo Heinsalu Saarte Häälele, et 2018. aastast saab sünde ja surmasid registreerida ka Leisi ja Orissaare teenuskeskuses.

Orissaare teenuskeskus infotöötaja Anne Saar ütles, et nende poole on pöördutud ühe surma ja ühe sünni registreerimiseks, kuid siiani on nad soovijad Kuressaarde juhatanud. “Ma ise arvan, et veebruaris need registreerimisõigused meile tulevad, aga täpset kuupäeva ei julge küll öelda,” sõnas Saar.

Saaremaa abivallavanem Jüri Linde ütles, et Orissaares tekib võimalus sünde ja surmasid registreerida kohe pärast infotöötajale volituste andmist. “Ma arvan, et me räägime mõnest päevast, kui Orissaare infotöötaja saab Kuressaarest läbi tulla,” sõnas Linde. Tema sõnul saab Orissaare teenuskeskusest Kuressaare kõrval ainuke teenuskeskus, kus sünde ja surmasid registreeritakse. Hiljutine plaan anda registreerimisõigus ka Leisi teenuskeskusele on nüüdseks päevakorrast maha võetud.