Vald ei taha suurt laenukoormust

Saaremaa vallavalitsus soovib, et valla laenukoormus ei tõuseks kõrgemale kui 60% eelarvest.



Võlakoormuse teema oli ka vallavanem Madis Kallase sõnul põhjuseks, miks anti vahepeal vastakaid signaale Lümanda keskuse uuendamise edasilükkamise kohta. Nimelt oli vallavalitsuses selgitamisel, kas Lümanda keskus mahub uue valla eelarvesse nii, et 60% piir lõhki ei läheks.

Abivallavanem Mart Mäeker oli Kallase sõnul veidi ennatlik ja andis enne lõplike olukordade selgumist Saarte Hääle ajakirjanikule intervjuu, milles ütles, et Lümanda keskuse jaoks tuleb teha uus projekt ja et keskuse tulevik ei ole teada. Selle arvamuse oli tekitanud teadmine, et Lääne-Saare vallal oli planeeritud netovõlakoormus 87%.

Vallavanem Kallase sõnul saadi siiski aru, et see ei tekita Saaremaa vallale probleemi ja tänaseks on osapooltega lahendused leitud ning ehitamine peaks algama sügisel.

Kallas märkis, et valla lõplik võlakoormuse võimekuse lagi selgub märtsi lõpuks, kuid seda soovitakse hoida 60 protsendi peal.

“Muidugi oleks olnud parem, kui seda (Mäekeri tekitatud segadust – toim) poleks olnud,” kinnitas Kallas ja ütles, et abivallavanemaga on sel teemal ka vesteldud.

Samas kirjutas ta selle apsu ka väga pingelise aja arvele. Vallavanema sõnul nõuab valla käivitamine nii temalt kui ka kolleegidelt pikki tööpäevi ning ka nädalavahetustel töötamist. “Eks me oleme veidi ületöötanud ka juba,” tõdes ta.