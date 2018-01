3 KENA RETSEPTI: See nostalgiline kartulisalat

Iga eestlase toidulauale kuuluva kartulisalati retsepte, maitseid ja tegemisviise on pea sama palju,

kui on selle tegijaid. Toome lugejateni kolm erinevat retsepti.

Jana salat valmib käe ja silma järgi





Rautsi talu perenaine Jana Põri teab, et kartulisalati kartul ei tohi olla jahune. Ta ütleb, et kartulid jagunevad a-, b- ja c-kategooriasse, ning selgitab, et esimene neist on tihe ja suurepärane salatikartul ning teine sobib kenasti nii salatisse kui ka keedukartuliks.

“Lõikamisel peaksid jääma ilusad kuubikud ning selleks sobivadki ilusti just a- ja b-kategooria kartulid, mis ei lagune nii kergesti,” märgib Jana. Kartulisalatisse sobivad sordid on näiteks “Gala” ja “Laura”.

Jana retsepti ei järgi ning koostisained saavad kaussi üldjuhul käe ja silma järgi. Porgandite ja peetide sorteerimise vahepeal osutab Jana kausile, mille kaane alt vaatab vastu punane salat, kõrval päts leiba. “See on punapeediga kartulisalat ehk rosolje. Kodus sööme ikka taldrikutelt, aga kui võimalust pole, saab leiva pealt ka süüa,” naerab ta.

Serveeritud salat on üks paljudest, mis Jana käe all valmib. Kartulisalat on temagi jaoks midagi nostalgilist – toit, mida lapsest peale söödud. Kaunistuseks porgandist tehtud lillekesed, millel sees väheke munapudi, see on Jana ema nipp. “Mäletan, kuidas kunagi vaatasime telekast Sulev Nõmmikut ja Ervin Abelit ning sõime just sellist salatit,” ütleb Jana.

Oma salatisse on ta lisanud punapeeti, mis podisenud ühes potis koos porganditega. Väiksemad peedid sobivad ilusti koos porgandiga ühte potti. Pärast keetmist tuleb peete külma veega ehmatada. Järelküpsemise käigus saab peet parajalt valmis, et sellest kuubikuid teha.

Kartulisalatit tehakse perenaise sõnul siis, kui isu tuleb.

