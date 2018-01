Nädalavahetusel tehti Kuressaare politseijaoskonnale pommiähvardus, kahtlustatav on kinni peetud ning juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlus.

“Pommi politseist ei leitud, aga pommiähvarduse tegija ise toodi politseisse ja peeti kahtlustatavana kinni,” teatas Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupi juht ja juhtivuurija Ahti Lepp, selgitades, et kinnipeetu on 1981. aastal sündinud mees, kelle näol on tegemist saripommiähvarduse tegijaga, sest ka 2017. a enne jõule tegi sama mees pommiähvarduse Auriga keskusele. Kriminaalasi on alustatud karistusseadustiku § 263 lg 1 p 2 ehk „avaliku korra raske rikkumise“ tunnustel, mis võib halvimal juhul lõppeda kuni 5-aastase vanglakaristusega.