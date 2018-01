Saaremaa Muuseumis alustab täna käsunduslepingu alusel tööd Aldo Maksimov. Tema ülesanneteks on Saaremaa Muuseumi ja selle filiaalide sündmustest ja üritustest teavitamine ning nende turundamine.

Juhatuse liikme Rita Valge sõnul on Saaremaa Muuseumis seni puudunud turunduse ja kommunikatsiooni eest vastutaja ning praegusel meeskonnal pole ressurssi sellega tegeleda.

“Seniks, kuni muuseumi struktuurianalüüs on tegemata, otsustasin nõukoguga arutades, et tuleb turundus ja kommunikatsioon teenusena sisse osta. Otsisin valdkonna professionaali, kes on ka Saaremaa oludega kursis ning sobivaks osutus Aldo Maksimov,” põhjendas Valge.

Aldo Maksimov juhtis kolm aastat (2014-2017) Eesti Korvpalliliidu turunduse ja kommunikatsiooni osakonda (sh suurprojekt „On aeg“ 10 000 eestlasega Riias EM-finaalturniiril) ning oli sellal ka eriala ajakirja Basketball peatoimetaja. 2017. aasta suvest on ta olnud Eesti Korvpalliliidu portaali sisutoimetaja ja kommunikatsiooninõunik.

Aastatel 2011-2014 töötas Maksimov erikorrespondendina ajalehes Meie Maa. Viimastel aastatel on ta jätkanud kaastööd nii Meie Maale kui avaldanud artikleid üleriigilises meedias. Aldo Maksimov alustab Saaremaa Muuseumile kommunikatsiooni- ja turundusteenuste osutamist täna, 15. jaanuaril käsunduslepingu alusel, mis kehtib käesoleva aasta juuni lõpuni.