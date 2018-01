Veel viimaseid päevi Kuressaare Linnamajanduse juhi kohuseid täitva Mikk Tuisu (33) elus tehtud otsused on suuresti seotud ja tingitud ühest asjast – Saaremaal elamine.





Linnamajanduse töö lõpetamise kõrvalt tuleb Mikul täita ka Saaremaa vallavalitsuse haldus- ja majandusosakonna juhi ülesandeid. See omakorda tähendab, et viimased nädalad on ta vist enamasti n-ö telefoni otsas rippunud. Ripub ka siis, kui kokkulepitud ajal temaga kohtuma läheme. Mööda endise Lääne-Saare vallamaja koridore tuisates ajab ta korda lugematuid asju, näiteks et valla ametiasutused saaksid oma ruumides korralikult toimetama hakata.

“Tegelikult on selle uue asja käima tõmbamine huvitav,” ütleb Mikk, nentides, et on tööpostiga rahul. Ta tunnistab, et ei lahkunud Linnamajandusest kerge südamega. Sealne töö oli samamoodi paeluv. Samas andis ta endale aru, et sellist võimalust, nagu uue süsteemi ülesehitamine, ei tule iga päev. Omamoodi on see üsna loogiline jätk tema võetud joonele, et Saaremaale tuleb tagasi tulla ja siin püsida.

Kindel naasja



Kui Mikk Kuressaare gümnaasiumis õppis, palus viimases klassis tundi andnud koolipapa Toomas Takkis Miku klassil tõsta käe neil, kes kavatsevad pärast gümnaasiumi lõppu mandrile minna, kuid tulevad hiljem kindlasti tagasi. Kerkis kaks kätt. Üks neist oli Miku oma. Teine käe tõstnu pole Saaremaale tagasi jõudnud. Mikk on. Tõe huvides tuleb lisada, et tagasitulijaid on Miku kunagiste klassikaaslaste hulgas teisigi, ent sel hetkel ei julgenud keegi seda kindlalt väita…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.