Väärikad kostitasid vallajuhti uusaastapeol küsimustega

Kolmekuningapäeva keskpäevatunnini on jäänud veel kümmekond minutit. Kella 12-ks on Laimjala rahvamajja traditsioonilisele uusaastapeole kutsutud piirkonna eakad. Ja sealt nad tulevad.



Parkimisplatsil astuvad mustast džiibist välja piduriietes mees ja naine. Rahvamaja garderoobis on varna riputatud vaid mõned palitud ja joped. Uksest sisse astujad võtavad üleriided seljast, kohendavad peegli ees soengut ja sätivad lipsu ning seavad seejärel sammud saali. Laudade taga on veel hulgaliselt vabu toole. Abielupaar valib kohad tagumises lauas.

Kui kaugelt või lähedalt peolised rahvamajja tulid? “Kilomeeter tuleb ikka ära. Täna tulime autoga, kuigi võiksime ka jalutada, aga tervis ei ole mul kõige parem,” räägib elektrikukutsega Gunnar Vaga, nüüdne pensionär.

Maret Vaga ütleb, et nemad tulid peole rõõmsal meelel. Kuigi jõulud ja aastavahetus möödusid lumeta, oli perel, millest rõõmu tunda.

Kahtla kooli õpetaja Maret tunneb heameelt ka selle üle, et pisike kool ikka kestab. “Hoiame pöialt, et lapsi jaguks ja kooli ei suletaks. Meie õpilased on ju tublid nii õppimises, taidluses kui ka spordis. Oleme positiivsed,” toonitab kooliõpetaja.

Samas lauas koha sissevõtnud aastakümneid agronoomina töötanud Maie Põlluäär kasutab kohe juhust, et lehemehele probleemidest teada anda. “Teed on sopased, remontimata. Mine nii kui kurivaim mööda põldusid. Kaugliini bussid Laimjalast läbi ei sõida. Mandrile hommikul vara minna ei saa. Laimjala on juba ääremaa. Kuressaarest põrutab buss otseteed pidi Tallinna, samuti Tartusse. Meie saame siit mandrile alles kella kaheksast Tornimäe kaudu. Mina olen Leisi kandist pärit. Leisi sõitmiseks pean kõigepealt Kuressaarde minema ja alles järgmisel päeval saan Leisist siia tagasi,” analüüsib elupõline põllumajandusspetsialist olukorda kriitiliselt.

Omaealistega kohtuma tuleb Maie aga kohe kindlasti. Sellelt ürituselt ei saa ta puududa. Võtab kodust kepi toeks ja tuleb. Veel ütleb ta, et Laimjalas on tublid kultuuritöötajad, kellel on alati publikule midagi põnevat pakkuda…

