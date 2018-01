Aivar Sõrm meistritiitlit ei loovutanud

Saare maakonna meistrivõistlustel välkmales mängiti 4. osavõistlus, mille võitis järjekordselt Aivar Sõrm. Seekord kogus ta 14 punkti 16 võimalikust.

Teine oli Milde Burkova 11,5 punktiga ning 3.–4. kohta jagasid Ilkka Mustonen ja Ülo Tuulik 10,5 punktiga.

Et Aivar Sõrm on võitnud kõik selle võistlussarja seni toimunud neli turniiri, on ta juba kindlustanud endale esikoha ja tulnud 13 aastat järjest välkmales maakonna meistriks. Hõbe- ja pronksmedali saajad selguvad 28. veebruaril toimuval viimasel turniiril.

Kiirmales areneb tihe konkurents valitseva meistri Rain Kilumetsa ja Ilkka Mustoneni vahel. Viimase turniiri võitis Mustonen 5,5 punktiga 6 võimalikust, edestades Kilumetsa poole punktiga ja kasvatades üldkokkuvõttes oma edu. Kolmas oli 4 punkti kogunud Martin Kallas.

Juuno Jalakas