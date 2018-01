Esoteerikahuvi viis põnevil uudistajad Hellamaale

Soov esoteerikamaailmast rohkem teada tõi Hellamaa külakeskusse selgeltnägijatega kohtuma mõnikümmend huvilist.





Ühe selgeltnägija, endise Kõinastu saarevahi, Valge Nõiana tuntud Mari-Liis Pae hinnangul oli kohtumine Muhus tore, siiras ja sõbralik ning huvilisi piisavalt palju – ligi 30.

“Kõik mahtusid selles väikeses ruumis mõnusasti istuma,” nentis Pae. “Tulnuks veel rohkem külalisi, pidanuks osa inimesi vist püsti seisma.”

Publiku ette astusid lisaks Paele teisedki saate “Selgeltnägijate tuleproov” osalejad: nõiad Martin, Liina, Helve ja Kalle.

Pae tõdes, et inimeste huvi varjatud maailma vastu on suur. Lisaks küsimustele “Selgeltnägijate tuleproovi” kohta uuriti näiteks pärast surma koju käima jäänud hingede kohta. Juttu tuli käitumismustrite muutmisest, samuti lapsele nime valimisest ja nimede energiast, mis nime kandjale eluteele kaasa läheb. Küsiti ka kivide kohta: milliseid osta, korjata ja kanda ning mida teha katki läinud kiviga. Veidi tuli juttu ka reikist.

Proovile pandi ka selgeltnägijavõimed: püüdes ära arvata, mis on see “miski”, mis on peidus ühe mapi sees. Mari-Liis Pae pakkus, et peidus on pilt, mis osutuski tõeks.

Kuigi esialgu pidi kohtumisõhtu saate “Selgeltnägijate tuleproov” osalejatega toimuma Orissaare kultuurimajas, jättis kultuurimaja juhataja selle ähvarduste tõttu ära ning kohtumine korraldati hoopis Muhus Hellamaal.

Selgeltnägijate kohtumisõhtud hakkasid pihta detsembri algul Raplamaal Varbolas, kus selgeltnägijatega tuli kokku saama 140 inimest. Neljapäeval peatuvad selgeltnägijad oma tuuril Haimre rahvamajas Raplamaal ja pühapäeval Paides.