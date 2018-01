Teades poliitika tegelikku köögipoolt, kus relvadeks on küünilisus, pooltõdedega manipuleerimine, autus, labane sildistamine ja veel palju koledaid sõnu, siis mind ei üllata poliitikas täna absoluutselt mitte miski. Olen väga pika kannatusega, aga viimasel ajal on ka minu taluvuse piir proovile pandud.

Esimest korda siis, kui meie palavalt armastatud “tippjuht” raadios ja teles erakonna juhti halisejaks nimetas ning tegi seda lihtlabase partorgi tasemel. Hale ja õnnetu oli see päev ja seda just “tänu” niinimetatud tippjuhile. “Tippjuhile” soovitan soojalt peeglit, arusaamist elust, kriitikast ja enesekriitikast, aga ka teadmist, et Refi torud hakkasid umbe minema just tema ajal.

/–/

Olen selles parteis juba kaua olnud, alates 2006. aastast, näinud igasuguseid aegu ja igasuguseid inimesi, minu kogemus ettevõtjana, omavalitsusetegelasena, reservohvitserina, kodukoha patrioodina on suur. Ma võiksin rääkida lugusid, toredaid lugusid, kurbi lugusid, inetuid lugusid, aga praegune olukord on kõigist varasematest kõige veidram ja piinlikum. Mulle jääb Hanno esimehena meelde kui mees, kes vedas meid kõige raskemal aastal.

/–/

Minu jaoks on oluline see riigimehelikkus ja väärikus, millega Hanno otsustas lahkuda. Ta palus, et me kõik toetaksime uue juhina Kajat, et ületada kõik kriisid, lõpetada intriigid ja edasi minna ühtse meeskonnana. Ma olin selleks valmis. Aga see, mida ma praegu näen, ei ole ühtse meeskonnana liikumine. Meie oma erakonna liikmed on otsustanud Hanno praegu lihtsalt sõnnikuga üle valada. Kes oma nime all, kes jälle salaja. Nii ei tehta, kallid parteikaaslased. See on näotu käitumine. Selline käitumine ei sisenda usku, et seda parteid suudetakse ka uue juhi käe all ühtseks meeskonnaks liita. Nii lihtsalt ei tehta.

Lõpetuseks sooviksin veel kord “tervitada” kõiki isamaalisi ja lojaalseid kiibitsevaid Reformierakonna liikmeid. Palun kasutage võimalust olla vait ja ärge elage oma kibestumisi ajakirjanikele välja. Kui keegi veel aru ei ole saanud, siis see on nii läbinähtav ja kahjuks muudab minu ja minu sõprade erakonda tervikuna nõrgemaks.

Lühendatult Jüri Kuuse kirjast Reformierakonna juhtkonnale