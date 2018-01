Ken Torn hakkab sõitma maailmameistri tiitlile

2017. aastal noortele rallisõitjatele loodud Estonian R2 Challenge´i sarja koos Kuldar Sikuga võitnud Ken Torn teeb tänavu kaasa JWRC-sarja täisprogrammi eesmärgiga tulla maailmameistriks.





Estonian R2 Challenge´i, mille eesmärk on noore rallisõitja rahvusvahelisele tasemele aitamine, auhinnafond oli mullu 46 000 eurot ja peaauhind 28 000 eurot, mis on mõeldud, toetamaks osalemist neljal kas ERC Juniori või JWRC-etapil 2018. aastal. Sarja võitjana sai peapreemia Ken Torn.

Eesmärk paigas



“Aasta lõpus olen rahul, kui suudame eesmärgid saavutada,” rääkis 2017. aastal autorallis kuni 1,6-liitrise mootoriga autode klassis ka Eesti meistriks kroonitud Ken Torn.

“Maailmameistritiitel ei ole midagi lihtsat, aga ka mitte midagi võimatut, kui oma asjad kõik ilusti ära teeme. Aga üldiselt on soov korjata kokku kõik kasulik edaspidiseks ja võidelda sarja võidu nimel ning kui see kõik õnnestub, on hooaeg korda läinud. Rajad ja olud on minu jaoks uued, tahan näha, mismoodi see asi maailmas käib.”

Kuldar Sikk ütles, et Ken Torn peab olema selleks väljakutseks valmis või siis elu õpetab teda. “Keni pluss on see, et ta on kiire,” märkis väga suurte kogemustega kaardilugeja, lisades, et tema sõidupartner on töökas, alalhoidlik ja võib-olla isegi liialt tagasihoidlik.

“Samas töötab Ken oma eesmärkide saavutamise suunas. Aga eks igas asjas oleks tal vaja natuke juurde panna. Ta on muhe vend, kuid võib-olla on vahepeal liiga kinnine ja ei julge esimest otsa lahti teha, aga kui ta juba rääkima hakkab, siis hakkab tulema,” rääkis Sikk.

Kuldar Siku sõnul tahab Ken Torn näidata, et on kõva töömees ja teeb oma asja hästi ära ning küll siis teised ka teda tähele panevad. “Seda showd võib alati teha, aga kui tulemused ei ole vastavad, siis pole sellest mingit kasu,” lausus ta.

Ken Torn ütles, et võistlusprogrammi kuuluva viie etapi rajad on talle suures osas tundmatud. “Soomet tean hästi, Rootsi on tuttav, teistest olen kuulnud ja videoid vaadanud, aga Türgi on hetkel kõige tundmatum,” tunnistas Ford Fiesta R2T konkurentsi asuv noor rallipiloot, kellel tuleb panna end proovile ka Korsika asfaldirallil.

“Peab tunnistama, et asfaldil sõitmise kogemus on mul vähene. Mõne noortesprindi või Saaremaa ralli linnakatse olen slikk-kummidega läbi sõitnud, aga kindlasti sooviks siin veel kogemusi juurde saada,” märkis Torn.

Abiks Siku kogemused



Kaardilugeja Kuldar Sikk on oma karjääri jooksul Eesti sõitjatest kaarti lugenud Urmo Aavale, Ott Tänakule, Martin Kangurile ja Raul Jeetsile. “Eks mingil hetkel on kõik olnud oma potentsiaaliga sõidumehed, kuid mõned on jõudnud kaugemale, mõned jälle mitte nii väga. Aga ega me muidu Ken Torniga seda sarja sõidaks, kui tunneksime, et sellel asjal mõtet poleks,” rääkis ta.

Ken Torni sõnul on tema eesmärkide elluviimisel suur roll just Kuldar Sikul.

“Tema on kogenud ja me ei pea kõike leiutama,” märkis ta. “Olen nõu küsinud ka Ott Tänakult, ta on aidanud mul kaasa mõelda ja andnud nõu, mismoodi peaks autot seadistama, et teistest parem olla.”

Vaatamata Ken Torni noorusele ja vähestele kogemustele maailma tipptasemel sõitmisel, on Kuldar Sikk hooaja suhtes optimistlik. “Eesmärgid tuleb ellu viia ja oma asjad hästi ära teha, siis on asjad juba korras,” täpsustas kaardilugeja.

“Kui kusagil tunneme, et oleks võinud asjad teistmoodi teha, siis on olnud halb ettevalmistus. Kui teeme oma ära, võib rahule jääda.”

Ettevalmistusena sõidetakse juba sel nädalavahetusel Eesti meistrivõistluste esimesel etapil Lätis. Ken Torni sõnul osaletakse tänavu Eesti meistrivõistlustel nii palju, kui aeg seda võimaldab ja muude tegemiste kõrvalt jõuab.

JWRC 2018 kalender



15.–18. veebruar Rootsi

5.–8. aprill Korsika

17.–20. mai Portugal

26.–29. juuli Soome

13.–16. september Türgi