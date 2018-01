Kuressaare Sanatoorium AS ehitab spaahotelli Meri edelapoolsesse tiiba eraldi sissepääsuga 16 külaliskorterit, mille eest küsib 89 000–129 000 eurot.

Läinud suvel, kui Saarte Hääl Meri korterite ehituse plaanist kirjutas, tõdes Saaremaa Spa Hotellide juhataja Alar Tõru, et kuna Kuressaares kestab kõrghooaeg vaid lühikest aega, ei ole neil lihtsalt nii palju hotellitube vaja. Nõnda on nad projekteerinud spaahotelli edelapoolsesse tiiba ehk restorani Marine kohale 16 korterit, mille terrassidelt ja akendest avaneb vaade Kuressaare lahele, linnusele ja üle lahe Abrukale.

Kohe ehitama



Ehitusaluse maa sihtotstarve on praeguse seisuga küll veel ärimaa, kuid Tõru kinnitusel on nad teinud esimesed sammud, et algatada osaline sihtotstarbe muutmine. Esimene vallapoolne vastus ütles sihtotstarbe muutmisele küll ei, kuid seda seepärast, et esmalt tuleb algatada detailplaneeringu muutmine, mille Kuressaare Sanatoorim plaanibki nüüd ära teha.

Alar Tõru sõnul ei põhjusta ehitus olemasolevas planeeringus põhjapanevaid muudatusi. ”Midagi linnaruumis ära ei lõhuta ega ehitata ka juurde ning seetõttu me ei näe, et sihtotstarbe muutmine võiks kuidagi kellegi vastuseisu tõttu takerduda,” nentis spaahotellide juht.

Ehitusega plaanivad nad alustada nii pea kui võimalik, aga Tõru sõnul mitte hiljem kui jaanuari viimasel nädalal. Korterite valmimise tähtaeg on juba tänavune suvi ning plaan on hakata esimesi kortereid üle andma juunis.

Tõru sõnul on nad korterite eelmüügiga algust teinud ja huvi on üle ootuste suur. ”Põhimõtteliselt on juba praegu ligi kolmandiku korterite kliendid ootel, et meiega lähiajal broneerimislepingud sõlmida,” avaldas ta. Potentsiaalsete ostjate ja huviliste ring on seejuures lai. ”Nende hulgas on kohalikku Saaremaa rahvast, Saaremaaga kaudselt seotud inimesi, siin tegutsevaid ettevõtjaid, kelle kodu on mujal,” kirjeldas spahotellide juht huvilisi, lisades, et huvi on tuntud ka välismaalt, kuigi nad ei ole veel aktiivset pakkumist alustanudki.

Meri spaahotelli katuse alla ehitatavatest korteritest 12 on kahetoalised (44 m2), nende juurde kuulub ka suur lodža. Ülejäänud neli on kolmetoalised (67 m2). Kolmetoaliste eelis on üle 45 m2 suurune mere poole avanev terrass ning kõigisse neisse korteritesse tuleb ka saun.

Kahetoalistest neli korterit on samuti saunaga. Ülejäänud korterite omanikele jääb võimalus külastada spaahotelli sauna.

Eraldi teenus



”Plaanimegi tegelikult pakkuda kõigile ostjatele sooduspaketti meie teenustest ning lisaks näeme, et osal korteriomanikel, kes ise pidevalt sees ei ela, võib tekkida soov teatud aegadel oma pind välja üürida,” selgitas hotellide juht.

Selleks töötavad nad tema sõnul välja tingimusi opereerimisteenusele, mis sisaldaksid Meri poolt koristamist, voodipesu vahetamist ja muud vajalikku. ”Kuna korterid asuvad teisel, kolmandal ja neljandal korrusel, siis on majja projekteeritud lift, mis jääb ainult korteriomanike kasutusse ja mingit ristkasutust hotelli külastajatega selles osas ette näha ei ole,” kinnitas Tõru.