Nihatus kütiti haige hunt

Pühapäeva õhtul lasi jahimees Konstantin Riik maha Nihatus juba ligemale kuu aega külade ümber tiirelnud kärntõbise isase hundi.

Pärsama jahiseltsi juhatuse esimees Priit Trei ütles, et pühapäevane jaht algas pärast seda, kui ringsõitu teinud jahiseltsi liige nägi hunti Nihatu farmi lähedal lammaste aedikusse hüppamas. Jahimees kutsus välja abiväe, kes piiras ümber metsatuka, kuhu seejärel aedikust väljalipsanud hunt uuesti pages. Hiljem sööstis kiskja metsast välja küla poole, ent keeras enne majadeni jõudmist otsa ringi ja sai lagedal põllul jahimees Hanno Trei lasust haavata. Siiski leidis susi uuesti jõudu varjuda metsatukka, kus aga laikad haavatud looma verejälgi pidi jahimeestele kätte juhatasid. Paar tundi kestnud hundijahile pani punkti elupõlise jahimehe Konstantin Riigi püssikuul. See oli esimene hunt, kes Eesti iseseisvuse ajal on Pärsama jahipiirkonnas kütitud.

Priit Trei sõnul hakkasid juba enne jõule liikuma jutud vigasest ja kärnasest hundist, keda muu hulgas nähti ka ühes Nihatu küla vanas heinahoidlas. Lastud hunt oli kärntõbist tugevalt räsitud ja juba varasemast vigase jalaga. Kuivõrd haige isendi võimekus saakloomi murda on väga väike, oli hunt väga kõhn.

Priit Trei rääkis, et hammaste kulumise järgi võib tabatud hunti pidada vanemaks loomaks, kuid ametlikult tema vanust veel määratud pole, ka mõõtmised-kaalumised ning muud proovid on alles tegemata.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et kokku on sel jahihooajal ära kasutatud viiest hundiloast neli, lisaks lasti üks kiskja enne hooaja algust eriloaga.

Nihatus kütitud hunt on järjepanu teine püssitoru ette jäänud kärntõbine hallivatimees. Sama haigust põdes ka detsembris Kihelkonna alevikus mahalastud hunt. Keskkonnaameti liigikaitse büroo looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et kärntõbi käib hundikarjas puhangutena ja kõrgajal hõlmab haigus üle 30 protsendi isenditest või karjadest. Karvutu ja kratsimisest kärnas kehaga loomade toimetulek on oluliselt pärsitud. “Võta ülakeha paljaks ja liigu õhtuni tänaval,” tõi Talvi võrdluseks, et kasukata loom on ikka väga haavatavas olukorras.