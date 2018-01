Ott Tänak: olen Toyotas kohanenud

Rallisõitja Ott Tänak rääkis Autosport International´i avaüritusel ja WRC-sarja uue hooaja tutvustusel, et tunneb end Toyota meeskonnas koduselt, aga Toyota Yarise võimekus selgub alles Monte Carlo rallil.



Üritusel küsiti Ott Tänakult kohe, miks ta otsustas vahetada M-Sporti meeskonna Toyota vastu?

“Ma arvan, et me kõik nägime, kui head tööd Toyota eelmisel aastal tegi ja kui hästi nad kohe oma esimesel hooajal esile kerkisid,” rääkis Ott Tänak. “Nägin selles meeskonnas palju potentsiaali ja leian, et mul on Toyotas kõige paremad võimalused maailmameistri tiitlile sõitmiseks.”

Tänaku sõnul peab tiitlile konkureerimiseks rallisid võitma ja esmalt on vaja uue meeskonnaga harjuda. “Ettevalmistus on läinud väga hästi ja tunnen, et mind on uues tiimis hästi vastu võetud ja kõik tundub korras olevat,” lausus ta.

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tunnistas, et hooaja esimene ralli Monte Carlos saab olema keeruline. “Monte Carlo on kindlasti üks hooaja raskemaid rallisid, aga õnneks on see kõige esimene ja selle saab ka kõigepealt seljataha jätta,” märkis ta.