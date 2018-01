Valjalast Kuressaarde ümberasunud mees, keda sotsiaalmajas elamine ei huvita ja kes kipub tänaval möödujaid ähvardama, on iseenda peremees. Vastust küsimusele, kelle asi on motiveerida teda sotsiaalpinda taotlema, ei ole suudetud leida.





Nõnda valib mees ise, kus peatub, ja korduvalt on ta end sisse seadnud nn kolemajades. Jutt on Arkadi Novikovist, mehest, kelle korteriukse ühe Valjala kortermaja elanikud mõne kuu eest probleemide tõttu vineeriga kinni lõid. Põhjuseks tõsiasi, et Arkadi armastas kola korjata ning ladustas seda nii oma korterisse kui ka trepikotta. Hais, mis sellega kaasnes, oli naabrite jaoks väljakannatamatu, samuti olukord kui selline üleüldse.

Läinud aasta lõpul kirjutas Saarte Hääl, et Novikov on linna kolinud, hõivab siin tühjana seisvaid maju ja tekitab neis tuleohtlikke olukordi. Hädas on temaga nii päästjad kui ka politsei, kes on korduvalt pidanud teda võõrast kohast minema kupatama. Ehkki mees pole viimastel nädalatel vähemalt päästjate teele sattunud, ei ole asi lahenenud.

Ei taha sotsiaalmajja



Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe, kelle kohustus pole iseenesest mehele ulualust otsida, tõdes, et tema on Novikoviga kolm korda suhelnud ja iga kord temalt veidi erinevaid vastuseid saanud. Ta on üritanud mehele ka selgitada sotsiaalpinnale kolimise vajadust, ent seni tulutult. Lindmäe möönis, et viimasel ajal ei ole ta Novikovi, tõsi küll, kohanud, küllap on too vahepeal kuhugi mujale sooja saanud. “Olen ka valla esindajaga rääkinud, ka nende jaoks on tegu tuttava murega, aga mees ei soovi valla pakutavat varjupaika ega sotsiaalpinda,” rääkis Lindmäe lahenduseta näivast olukorrast. Sotsiaalpinnal on lihtsalt reeglid, mis Novikovile ei meeldi, ja nõnda ta sinna minna ei kavatse.

Saarte Häälega ühendust võtnud Valjala elaniku sõnul on Novikovi “vägiteod” väljakannatamatud. Tema ei elanud mehega küll ühes kortermajas, kuid talle piisas sellestki, et samas asulas viibiti.

Ei saa normaalseks pidada, et mees end tänaval ohjeldada ei suuda, kipub kaaskodanikele rõvedusi karjuma, ähvardab neid ära tappa ning takkapihta lubab ka lapsi väärkohelda. Toimetusega vestelnu ohkas küll kergendatult, et viimasel ajal pole Novikovi Valjalas näha olnud, kuid avaldas kahetsust, et nüüd on too ebameeldiv tegelane end linnas sisse seadnud.

Saaremaa abivallavanem Kairit Lindmäe ütles läinud aasta lõpul, et mees tulgu aasta algul ametnike jutule ja esitagu sotsiaalpinnale elama asumiseks taotlus. Seda ta seni teinud ei ole. “Arkadi Novikov ei ole sellel aastal sotsiaalosakonda oma muredega pöördunud,” tunnistas abivallavanem.

Ta märkis, et kõik kodanikud saavad ikkagi vajadusel ise valla poole pöörduda ja oma muredest rääkida, et vald saaks sobivat abi pakkuda. “Info sotsiaalabi saamise võimaluste kohta on konkreetsel kodanikul olemas,” kinnitas ta.

Pöörduge politseisse



Mis puutub ähvardustesse ja räuskamisse, siis avaliku korra rikkumise murega soovitas Kairit Lindmäe pöörduda politseisse. Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul on nii politseil kui ikkagi ka kohalikul omavalitsusel avaliku korra tagamisel järelevalvekohustus.

“Kui inimene rikub avalikus kohas korda, siis on võimalik teda süüteo toimepanemise eest karistada,” kinnitas Juhandi, märkides, et politsei saab karistada ka pelgalt selle eest, kui inimene viibib võõral territooriumil.

Samas ei ole karistamine esmane tegu, sest karistus ei lahenda tema hinnangul olukorda. “Esmalt püütakse inimene võõrast majast lihtsalt ära saata,” selgitas ta. “Probleem on pigem selles, kuidas ja kes peaks inimest motiveerima sotsiaalpinnale minema.”