Rooba ja JYP peavad taas tipptasemel mängu näitama

Eesti jäähokikoondise liider Robert Rooba läheb taas koduklubi Jyväskylä JYP ridades platsile, et võidelda Meistrite Liiga finaali jõudmise eest. Nimelt toimub 16. jaanuaril korduskohtumine Tšehhi meeskonna Trineci Oclear ja Soome meeskonna Jyväskylä JYP vahel.

Nädal tagasi toimunud Meistrite Liiga poolfinaali avakohtumises õnnestus Soome tiimil 4:2 tulemusega Tšehhi meeskond alistada ning Rooba roll oli seejuures päris oluline. Viimasel ajal mänguaja eest tublisti võitlema pidanud eestlane tegi suurepärase esituse, mida loodetavasti ka tulevastes mängudes ära ei unustata. Jyväskylä jäi küll algul kaotusseisu, ent just tänu Roobale sai mäng hoopis teise näo. Nimelt õnnestus Eesti jäähokitähel mängu teise kolmandiku seitsmendal minutil seis viigistada.

„Tähtis värav nii endale kui meeskonnale“



“Enda soov väravat visata oli kindlasti suur. Meil oli hea momentum sel hetkel käsil, sain võimaluse ja suutsin ära lüüa. Tõesti, tähtis värav nii endale kui meeskonnale. Esimene kolmandik oli võrdne mõlemapoolsete võimalustega. Teine kolmandik oli täielikult meie kolmandik ja kolmas jälle nende oma. Teisel kolmandikul suutsime realiseerida oma hetked väga hästi, arvulised ülekaalud ja see tõi ka võidu,” vahendab ERR Spordiuudised Rooba sõnu.



Rooba väravale järgnenud kuue minuti jooksul suutsid Jyväskylä JYP mängijad veel kolm väravat lüüa. Kuigi ka vastasel Tomas Marcinkol õnnestus üks värav lüüa, siis lõpptulemust see enam ei muutnud.

Kahe pika ajalooga hokiklubi kohtumine



Teisipäevane korduskohtumine toimub Tšehhi esiliigas mängiva hokiklubi Trineci Oclear koduareenil. 1929. aastal tegevust alustanud klubi on stabiilselt tugevalt mänginud, kuid tõelise tipphetke, meistritiitlini, jõudsid nad alles 2010/2011 hooajal.

Ka Jyväskylä meeskonnal on ette näidata pikk ajalugu, mis sai alguse 1923. aastal. Võrreldes mõne muu hooajaga on meeskonnal hetkel sees päris hea hoog. Eelmine hooaeg lõpetati Soome meistrivõistlustel neljanda kohaga ja ka käesoleval aastal hoiab JYP parasjagu neljandat kohta, nende ees Oulu Kärpäti, TPS-i ja Tampere Tappara meeskonnad.



Tubli Eesti mees

Minnes aga tagasi Eesti hetke parima jäähokimängija Robert Rooba juurde, siis tema nimi ei ole vast enam kellelegi võõras. 1993. aastal Eestis sündinud Rooba esimeseks meeskonnaks oli HC Purikad, ent 2008. aasta maikuus kolis Rooba Soome, et jätkata professionaalse jäähokimängijana. Jyväskylä JYP’s mängib Rooba teist hooaega ning eelmise nädala mängus tehtud tabamus oli talle alagrupiturniiri järgselt esimeseks tabamuseks play-off mängudes.



Arvestades ka sellega, et Rooba on esimene eestlane, kes jäähoki Meistrite Liigas niivõrd kaugele on jõudnud, siis on iga järgmine Rooba mäng iga hokifänni unistuseks.



Kahjuks pole küll alati võimalik kohale minna, et oma silmaga mängu jälgida, ent interneti ja televiisori vahendusel ei jää millestki ilma.



