Vald maksis solgiveo eest 17 000 eurot

Muhu vald on taas kord päevakorda tõstnud Liiva puhastusseadme töövõime parandamise, sest solgi vedamine Kuressaare puhastile käib tugevalt valla rahakoti pihta.



Muhu valla keskkonnaspetsialist Piret Lang ütles, et eelmisel aastal kulus kasvava rahvaarvuga Muhu saare reovee transpordiks Kullimäe puhastusseadmele 17 000 eurot, alanud aastal kulub solgiveole veelgi suurem summa. Olukorra parandamiseks kavatseb Muhu vald ühes puhasti omaniku Kuressaare Veevärgiga vaagida võimalikke lahendusi puhasti töövõime tõstmiseks. “Praeguse olukorraga ei saa leppida,” sõnas Piret Lang. Probleemi süvendab tõsiasi, et suuresti kaitsmata Muhu saare põhjavesi ei võimalda paljudel majapidamistel lokaalseid biopuhasteid kasutada.

2005. aastal projekteeritud Liiva puhasti võimsus arvestab Liiva ja Piiri asula vajadust ega saa hakkama külade kogumiskaevudest ja septikutest tuleva reovee puhastamisega. Rahvastiku hüppeline kasv suvehooajal viis Liiva puhastusseadme esmakordselt rivist välja 2015. aasta suvel, kui saare majapidamiste solgi äraviimisel tekkisid mitmenädalased järjekorrad.

Liiva puhastit haldava AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige, Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel selgitas, et puhastatavate reovete koguste suur kõikuvus biopuhastile hästi ei sobi. Vastunäidustatud on nii ülekoormus kui ka alakoormus. Saaremäeli sõnul on neil praegu koostamisel toetuse taotlus KIK-i keskkonnaprogrammile. “Märtsis on taotluse esitamise tähtaeg, aga peame enne selgeks tegema, kui suurt asja meil vaja on,” rääkis Saaremäel. “Et kolme aasta pärast ei peaks jälle tõdema, et sai tehtud liiga väike või liiga suur.”