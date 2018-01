Aastaga 2222 lendu, neist enam kui 700 eralennud

2017. aasta jooksul külastas Kuressaare lennujaama 2222 lendu. Valdav osa neist olid regulaarlennud, kuid kõvasti on kasvanud ka eralendude hulk.





Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tangu sõnul oli mullu regulaarlende 1455, tšarterlende 56 ja muid lende 711. Võrdluseks, aasta varem külastas Kuressaare lennujaama lisaks tavapärastele regulaarlendudele 25 tšarterlendu ja 300 eralendu.

Reisijaid, keda 2017. aasta jooksul teenindati, oli ühtekokku 19 231. “Aastaga jäime rahule ja loodame, et uus aasta tuleb vähemalt sama edukas,” sõnas lennujaama juht. Praegu on tema sõnul juba teada, et tänavu juulis tuleb langevarjurite kogunemine Parasummer. “Eriti loodame positiivseid arenguid uue Tallinna–Kuressaare lennuliini hanke osas. Eelkõige, et liinile tuleks suurem lennuk,” ütles Tang. Ta lisas, et praegune hange saab küll läbi alles järgmise aasta mais, kuid sel aastal peaks uus hange tehtud saama.

Mis veel eelmisesse lennuaastasse puutub, siis põnevamaid külastusi oli mitmeid. Tšarterlennud toimusid Visbyst kevadel ja sügisel ning Soomest samuti kevadkuudel. Need lennud tehti eesmärgiga tuua reisijad nädalaks siia spaadesse puhkama.

Saarte mängudele Visbysse sõitsid saarlased aga Nordica tšarterlennuga Kuressaarest ja naasid koju nädala pärast samamoodi.

Ooperipäevadele saabusid Saksa teatri orkestrandid ja näitlejad korraga kahe Air Balticu tšarterlennuga, viibisid nädala Kuressaares ja lahkusid jällegi oma tšarterlendudega.

“Suvel külastas meid mitu korda nädalavahetustel ka Soome lennuveteranide ühingule kuuluv uunikumlennuk DC-3,” mainis Tang.

Juulis külastas Kuressaare lennujaama ka 15 unikaalset väikelennukit Šveitsist, mis peatusid siin ühe öö. “Samal ajal külastas neli Rootsi uunikumlennukit Kuressaare lennujaama tankimiseks, et kohe jälle edasi lennata,” märkis lennujaama juhataja.

Erakordne oli lennujaama direktori sõnul ka vanahärra William M. Charney, kes taastas oma vanalennuki Uus-Meremaal ja lendas sellega ümbermaailmareisi käigus tagasi koju USA-sse, peatudes paar päeva ka Saaremaal. Lisaks toimusid augustis siinsel lennuväljal kaks päeva kestnud Ameerika ründelennukite A-10 õppused koos tankurlennukiga C130, mis oli Tangu hinnangul huvitav ka saarlastele.