Tänavune Eesti aasta arst, Saaremaa juurtega dr Karmen Joller (fotol) leiab, et arstid võiksid julgemalt avalikkuse ees sõna võtta.

SA Eesti Tervise Fond ning portaali www.arst.ee lugejate hinnangul Eesti aasta arsti nimetust väärinud Karmen Jolleri enda sõnul on äsja saadud tiitel talle väga suur au ja tunnustus. “See näitab, et inimeste jaoks on oluline, et arstid ka avalikkuse ees sõna võtavad,” ütles Tallinnas Kivimäe perearstikeskuses perearstina töötav Joller Saarte Häälele. Tema hinnangul võiks seda teha aga palju julgemalt.

Eesti perearstide seltsi juhatusse kuuluv dr Joller ise on meedias sõna võtnud ka vaktsineerimise vajalikkuse teemal, kinnitades emakakaelavähki põhjustava HPV-viiruse vastase vaktsiini turvalisust.

“Mul on kurb, kui inimesed teevad oma otsuseid teadmatusest ja valeinfo levimise tõttu,” põhjendas ta. “Kui inimene ei soovi vaktsineerimist, peab ta samuti kõigest teadma.”

Rakveres üles kasvanud ning Tartu ülikoolis meditsiini õppinud Karmen Jolleri (neiuna Palts) isa on pärit Saaremaalt endisest Pihtla vallast. “Minu kõik lapsepõlvesuved möödusid Saaremaal,” ütles dr Joller. Ta lisas, et Saaremaaga ta viimastel aastatel, pärast vanaema surma, enam nii seotud ei ole. “Aga pool hinge on mul ikka saarlase oma,” kinnitas dr Joller.