Entusiastid on loonud Facebookis kaks sillateemalist gruppi, kuhu kuuludes saavad inimesed ühe või teise idee üle arutada.

Jah Muhumaa sillale ja Ei Muhumaa sillale gruppide looja Hannes Valdna ütles Saarte Häälele, et eesmärk on koguda kokku poolt- ja vastuargumendid niimoodi, et ei tekiks liigseid konflikte. “Arvan, et nii saab lõpuks objektiivsemalt asja hinnata ja ei teki mingit otsest ületrumpamist kahe poole vahel, mis praegu kommentaariumides paistab toimuvat,” ütles Valdna.

Need grupid on tema arvates turvalised kohad oma arvamuse avaldamiseks mõlemale poolele.