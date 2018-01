Euroraha toel ehitatavas Kuressaare haigla perearstikeskuses käib lammutus- ja ehitustöö.



“Madin käib täie hooga,” rõõmustas SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli. Endise polikliinikukorpuse kõigil kolmel korrusel käivad täie hooga lammutustööd ja ettevalmistus ehitamiseks. 0-korrusel, trepialusesse saali rajatavas koolituskeskuses on aga käsil juba üld­ehitus- ja viimistlustööd. Peatöövõtja on AS Tesman.

Uus tervisekeskus on plaanis valmis saada tänavu novembris.