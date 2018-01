Kandlepäeval valmistuti suviseks muusikapeoks

Nädalavahetusel Orissaares ühiselt musitseerinud kandlemängijad harjutasid suvise suure rahvamuusikapäeva repertuaari.





Töötubades said kandlepäeval osalejad proovida nii tantsu kui teistmoodi pillimängu.

“Harjutasime kandleorkestriga lugusid, mis tulevad esitamisele Jööri külaplatsil 2. juunil toimuval rahvamuusikapäeval,” sõnas Orissaare rahvamaja juhataja Anu Viljaste. Orkestris on kokku ligi 60 mängijat, kellest kohal olid seekord umbes pooled.

Orissaare kandlepäev toimub alates 2003. aastast ja on pühendatud kandlemeistri ja rahvapillimehe Vassili Sepa mälestusele. Seetõttu on igal aastal Vassat ka meeles peetud. Seekord said soovijad osaleda õpitoas, kus Viljandi kultuurikolledži õppejõu Elo Kalda juhendamisel sai proovida Vassa mängustiili ehk mängimist nii, et kannel on vastupidi käes. “Arvasime küll, et lapsed ei tule sellega toime, kuid kokkuvõttes said nad ühe loo nii selgeks, et said sellega kontserdil esineda.”

Ene Laagi juhendamisel toimus tantsutuba, kus seekord õpetati vanu seltskonnatantse. “See võeti väga hästi vastu. Eks me igal aastal proovime midagi uut,” sõnas Viljaste.

Kolmandat korda anti välja Aleksander Sünterile pühendatud Sassi stipendium, mille tänavu pälvis Pöide kandist sirgunud Irma Jäe. 300-eurost preemiat ei maksta rahaliselt välja, vaid selle eest saab stipendiaat käia Viljandi kultuuriakadeemias noore muusiku koolis ennast täiendamas, kusjuures kaetakse nii tema sõidu- kui majutuskulud.