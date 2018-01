Mikk Targo: muusika ei vaja tõlkimist

Laulukonkursiga Solistica algusest peale seotud Mikk Targo on mees, kes tegeleb praegu eesti heliloojate teoste populariseerimisega mujal maailmas.

Targo ütleb, et muusika on isemoodi võimas rahvusvaheline keel, mis ei vaja tõlkimist ja hetkest, kui muusika tema ellu tuli, on see tema jaoks justkui kõigevägevam jõud maailmas, mis innustab, käivitab ja annab jõudu mõelda suurelt, luua ja tegutseda piirideta.

Olete olnud Solistica juures algusest peale ehk kuus aastat. Tänavune konkurss on eriline selle poolest, et lauljad võivad esitada ainult eesti autorite loomingut. On niisugune suunamine teie meelest oluline ja miks?

Maailm on täis muusikat ja seda sünnib iga sekund juurde. Iseasi, kas seda kõike vaja on? Kurvastusega peab nentima, et oleme jõudnud ajajärku, kus toodetakse ka n-ö muusikalist kiirtoitu, mille eluiga on väga lühike ja mis on mõttetu ja sisutühi. Samas on Eestis läbi aegade loodud uskumatult palju väga väärtuslikke laule, mis ei vanane iial, ja olen kindel, et sellise repertuaari elus hoidmine hoiab ka meid elus, annab jõudu ja õpetab väärtustama tõelist muusikat.

Selle tõestuseks on minu poolt ellu kutsutud projekt “Muinaslugu sinilinnust”, mille laulud kõlavad täna juba maailma eri raadiojaamades nii lauludena kui ka Francis Goya ja tema kitarri esituses.

Kas teie kui Eesti Autorite Ühingu juhatuse esimehe hinnangul väärtustatakse eesti muusikat Eestis piisavalt? Kuidas on olukord välismaal, kas oleme ka peale Arvo Pärdi helitööde pildil?



Eestis võiks meie oma muusikat alati rohkem mängida – see jääb raadiojaamade südametunnistusele. Kui keegi väidab, et head eesti muusikat ei ole piisavalt, siis see argument on sulaselge vale. Raadio Elmar ja Netiraadio.ee mängivad ju ainult parimat eesti muusikat – Netiraadio isegi 14 stiilikanalil!

Millised on eesti muusika jaoks olnud paar viimast aastat?



Suures pildis otsimiste aastad. Üsnagi palju on käidud festivalidel ja ka kontserttuuridel, saadud hinnalisi kogemusi ja eriti hea meel on sellest, et Eesti Autorite Ühingu juurde loodud Eesti Muusika Eksport MTÜ on suutnud hoogu tiibadesse anda paljudele lauljatele ja bändidele just nimelt nende välismaale suunatud tegevuse alguses: Ewert & The Two Dragons, Metsatöll, Curly Strings, Trad. Attack!, Mari Kalkun, Paabel, Svjata Vatra, Iiris Vesik, Elephants From Neptune, Holger Marjamaa, Tenfold Rabbit, Villu Veski, Mari Pokinen, Frankie Animal, Joel Remmel trio, Peedu Kass ansambel ja veel ja veel ja veel.

Paljud eesti muusikud elavad ja töötavad välismaal või vastupidi. Millised tänapäeval need piirid on, kelle muusikud nad siis on?

Tõsi, maailm on muutunud teatud mõttes väga väikeseks ja paljud meist töötavad, õpivad, tegutsevad piirideta. Palju on tekkinud rahvusvahelisi koostööprojekte. Samas eks igaüks jääb ikka ju oma kodumaa lapseks!

Solistical osaleb palju potentsiaalseid tuleviku lauljaid ja muusikuid. Millise sõnumiga pöördute noorte poole?



Solistica on unikaalne konkurss, mis annab reaalse võimaluse ennast kokku võtta, treenida, õppida pingetaluvust, tunda lava/bändi ja võistlusnärvi, kaotada ja võita. Kõik eelpoolmainitu on lahutamatu ja väga vajalik osa iga artisti karjääriteel. Olen ülimalt tänulik, et olen saanud ka ise žüriiliikmena Solisticat lähemalt vaadata ja tunda seda väga mõnusat vibratsiooni, mis lavalt kuulajateni kandub. Kummardus maani Pilvi Karu ja tema naismeeskonna ees! Elagu Solistica!

Küsis Merle Rekaya