Saare naised, tooge oma kitlid näitusele

Tegemist on Eesti kunstiakadeemia moetudengite korraldatud näitusega “Kittel ja põll”, mis pöörab tähelepanu põnevatele leidudele Nõukogude Eesti perenaise kodusest garderoobist. Kui vaadata tagasi maailma moeajalukku, asetatakse enamasti fookusesse kõrgmood. Mida kandsid aga meie oma emad ja vanaemad, tehes igapäevatoimetusi 1980.-1990. aastate Saaremaal?



Näitus tuli Tallinna Teletornis tegelikult välja juba eelmisel aastal, kuid kogus sedavõrd populaarsust, et on praeguseks laienenud üle Eesti maakondadesse laiali – igaüks on toonud oma kandi naiste kitlid kohalikule väljapanekule. Nüüd on koostamisel näitus ka Saaremaa naiste huvitavamatest kitlitest-põlledest.

Selleks tuleb ainult oma, ema või vanaema garderoobi “tuulutada” ning välja otsida pitsilisemad-satsilisemad ehk ise käepäraste vahenditega isikupärasemaks tuunitud, aga miks mitte ka täiesti tavalised, vaid kandja enda jaoks erilised kitlid, ja tuua need Saaremaa Kaubamaja infoletti.

Sealt toimetatakse need edasi kunstiakadeemia tudengite kätte, kes omakorda asuvad tegelema näituse korraldamisega Saaremaal. Kus täpsemalt, veel välja ei öelda, kuid juba aprillis tasub silmad lahti hoida ning otsida Kuressaares näituseplakatit pealkirjaga “Kittel ja põll”.