Saarlane: olümpiatule kandmine oli puhas au

Läinud sügisel õnnestus ühel hakkajal Saare naisel, mõne aasta eest Kreekas Olümpiaakadeemia lõpetanud Eilika Trummaril pääseda kandma Pyeong­chang’i olümpiamängude tuld.





Eilika sõnul oli kõigil, kes soovisid, võimalik kandideerida läbi Kreeka olümpiakomitee olümpiatule kandjaks. Tuli täita avaldus, kus oli vaja ette näidata varasem tegevus spordi-, haridus- ning sotsiaalvaldkonnas.

Umbes nädal enne tulesüütamise teekonna algust avaldati tulemused ning seejärel tuli igal valituks osutunul Kreekasse kohale minna. “Minu jaoks on olümpiatule kandmine puhas au!” kinnitas Eilika Trummar. “Olen väga õnnelik, et mulle selline võimalus üldse osaks sai, kuna tahtjaid üle maailma on palju.”

Olümpiamängud ning sellega seonduv on Eilikale juba väikesest saati südamelähedane olnud ning sellest tulenevalt on ta ka oma edaspidise teekonna ja tegemised selle valdkonnaga sidunud. “Mõne aasta eest õnnestus mul osaleda olümpiaõpingute magistriprogrammis Rahvusvahelises Olümpiaakadeemias Kreekas, mis oli absoluutselt fantastiline kogemus,” kinnitas ta.

Lisaks õnnestus Eilikal kaks aastat tagasi Rio 2016 olümpiamängude korraldustöödes kaasa lüüa, mis oli omaette elamus.

Trummari sõnul said kõik olümpiatuletõrvikuga jooksjad jooksuvormi endale jätta. Sinna hulka kuulusid jope, püksid, alusjakk, müts, kindad ning kott. Lisaks said nad endale mälestuseks ka tõrviku, millega jooksid. Olümpiatule kandmine toimus Eilika jaoks tegelikult juba oktoobri lõpus, ent sündmus oli eriline ja meeldejääv sellegi poolest.

Püha olümpiatuli süüdatigi oktoobrikuus Kreekas, ajalooliste olümpiamängude võistluspaigas asuvas jumalanna Hera templis, kust see asus teele Lõuna-Koreasse. 9. veebruaril jõuab tuli viimaks Pyeongchangi olümpiastaadionile.

Tänavuste mängude tõrvik sümboliseerib viit mandrit, mis on koduks kõigile spordipeost osa saavatele atleetidele. Tähemotiiv sellel pärineb teisest silbist Pyeongchangi koreakeelses nimes. Tuli käib ühtekokku 101 päevaga läbi enam kui 7500 inimese käest ning tõrvikuga teatejooksu pikkus on enam kui 2000 km.