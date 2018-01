Tunded vormusid kujunditeks

Kuressaare ametikooli disainisuuna, Tartu kunstikooli ja Eesti keele instituudi koostööprojektis visualiseeriti Ene Vainiku raamatu “Eesti tunded. Sõnaportreed” ainetel seitse tunnet ja trükiti tulemus T-särkidele.

Projekti lähtekohaks oli tõdemus, et kanname ingliskeelsete kirjadega T-särke enamasti mõtlemata, mida sõnad neil tähendavad ja kujutavad, kuigi eesti keel on täis lahedaid piltlikke väljendeid. Õpilased lugesid Vainiku raamatut, kujundasid tundesõnadest piktograafilised portreed, trükkisid T-särgid ja tegid fotoseeria seitsmest tundest: kadedus, hirm, lõbu, mõnu, uhkus, viha, õnn.

Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna reklaamiõpetaja Merit Karise ütles Saarte Häälele, et projekti eesmärk oli panna noored märkama eesti keele piltlikkust, kujundlikkust ja rikkust. “Et tunnetel on näiteks ruumilised mõõtmed – sügav kurbus, suur rõõm jne. Eriti hea on sellisel viisil keelele läheneda just disainiõpilastel,” rääkis ta.

Meie kui väikese rahva keeleruumis on Karise hinnangul vaikimisi norm, et kantakse ingliskeelsete kirjadega T-särke, à la “replay 1889 fun people yeah”, ja keegi ei mõtle, et need sõnad tähendavad tegelikult ka midagi. “Miks me ei võiks kanda lahedaid ja vaimukaid eestikeelseid särke?” küsis ta.

Projekti raames tehti iga tunde kohta kolm särki, seega kokku 21. Eesti keele instituut maksab kinni toorikud ehk särgid ja kummikile. Õpilased trükkisid pildid koolis kuum­pressiga peale. “Praegu on tegu ühekordse seeriaga. Keeleinstituut võiks need näiteks anda õpilastele preemiaks mõne konkursi puhul või kinkida jne,” pakkus Karise.