Ühel inimesel diagnoositi nii HIV kui ka aids

Saare maakonnas on tänavu ühel inimesel diagnoositud nii HIV-nakkus kui ka HIV-tõbi ehk aids.



Terviseameti andmeil on nakatunu alla 50-aastane mees, nakatumisviisi kohta andmed aga puuduvad. Tänavu on Eestis HIV-nakkus diagnoositud üheksal inimesel: kolm juhtu registreeriti Tallinnas, kolm Harjumaal, üks Ida-Virumaal, üks Pärnumaal ja üks Saaremaal. Aids on diagnoositud kolmel inimesel: ühel inimesel Saare-, ühel Pärnu- ja ühel Harjumaal.

Mullu registreeriti Saare maakonnas HIV-nakkus kolmel inimesel: kahel mehel ja ühel naisel. Aids diagnoositi ühel inimesel. Eestis diagnoositi mullu HIV 219 inimesel, aids 20 inimesel.